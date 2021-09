Che Amici di Maria De Filippi sia nato come talk prima di essere un talent è noto ormai anche alle pietre. Iniziò tutto come un’occasione di confronto tra ragazzi sui temi loro vicini, con storie di puntata e opinionisti fissi – alcuni dei quali diventati poi nel tempo collaboratori e autori dei programmi della De Filippi – poi il titolo passò al talent iniziato come Saranno Famosi. Ma come è nato il programma originale?

Lo hanno raccontato, o meglio accennato, la stessa Maria De Filippi ai microfoni di R101 ospite di “Facciamo finta che”, programma di Carlotta Quadri e del suo Maurizio (Costanzo).

E’ proprio Costanzo ad aprire l’argomento, ricostruendo l’eziologia del format:

“Maria ha letto che l’amicizia è il primo valore tra i giovani e chiacchierando pensammo che forse si poteva tentare un programma sull’amicizia”

sintetizza il giornalista. Ma è la De Filippi a ripercorrere con un po’ di dettagli in più le origini di quel format. Come ricordato anche in alcune recenti interviste, Maria De Filippi scorre i primi anni di attività accanto a quello che poi sarebbe diventato suo marito.

“Sì, è andata proprio così. All’epoca io lavoravo per te (dice a Costanzo, ndr) e tu facevi comunicazione per la FIAT. La FIAT doveva lanciare mi sembra una Vespa o una macchina, non vorrei sbagliarmi. Comunque arrivarono diverse ricerche di marketing sui ragazzi e da lì nacque l’idea di Amici”.

Costanzo ricorda anche come fu accolta la prima puntata dal padre di Maria, tra i suoi critici più attenti:

“La prima puntata andata in onda durò mezz’ora e il papà di Maria disse ‘Ma non è male quella scenetta che ho visto’. Li definiva ‘siparietti'”.

E quei siparietti non andarono male. Di quegli inizi c’è anche un ricordo di Lella Costa a Tv Talk.

Venti anni dopo quel titolo resta, anche se in forma diversa. Ma in qualche modo l’aspetto ‘amicizia’/rivalità resta.