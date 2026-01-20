Come è morto il papà di Stefano De Martino, la malattia e il peggioramento

Stefano De Martino è stato colpito da un lutto. Nella giornata di ieri 19 gennaio, è infatti scomparso il papà Enrico all’età di 61 anni. La notizia della sua morte è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del conduttore di Affari Tuoi.

Chi era Enrico De Martino

Il padre dello showman di Rai 1 era anche lui un ballerino e, nel corso degli anni, ha collaborato con scuole e compagnie della Campania, danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era anche stato conferito il premio alla carriera, al Teatro Verdi di Salerno, nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino.

In più occasioni, aveva ricordato orgogliosamente il proprio percorso artistico, che era stato interrotto all’età di 25 anni, quando la moglie gli aveva annunciato di essere incinta di Stefano. “A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità” – aveva raccontato lui in un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera – “La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione“. Fino ai 40 anni, l’uomo si era dedicato alla ristorazione, continuando comunque a collaborare con diverse scuole della Campania.

Le cause della morte

Il compianto Enrico De Martino stava lottando da tempo contro una malattia, che si sarebbe però aggravata solamente negli ultimi giorni. Residente a Torre Annunziata, aveva 61 anni e ha lasciato la moglie Rosaria e i tre figli. La notizia si è diffusa in poco tempo, anche perché Enrico era il figlio di Stefano De Martino, nonno del conduttore e titolare del bar Stella, attività che ha dato il nome a un programma di successo creato dallo showman e in onda anni fa su Rai 2.

Il legame tra Stefano e il papà Enrico è stato negli anni complesso. In più occasioni, il conduttore ha infatti raccontato come all’inizio il padre fosse contrario alla sua decisione di intraprendere la carriera nella danza, spesso ritenuta dura e incerta. Con il tempo il loro rapporto si è però rafforzato, soprattutto dopo la nascita di Santiago, il figlio che Stefano ha avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez.