Come è morto il papà di Stefano De Martino, la malattia e il peggioramento
Enrico De Martino, papà del conduttore Stefano, è scomparso all’età di 61 anni, lasciando la moglie e i tre figli.
Stefano De Martino è stato colpito da un lutto. Nella giornata di ieri 19 gennaio, è infatti scomparso il papà Enrico all’età di 61 anni. La notizia della sua morte è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del conduttore di Affari Tuoi.
Chi era Enrico De Martino
Il padre dello showman di Rai 1 era anche lui un ballerino e, nel corso degli anni, ha collaborato con scuole e compagnie della Campania, danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era anche stato conferito il premio alla carriera, al Teatro Verdi di Salerno, nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino.
In più occasioni, aveva ricordato orgogliosamente il proprio percorso artistico, che era stato interrotto all’età di 25 anni, quando la moglie gli aveva annunciato di essere incinta di Stefano. “A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità” – aveva raccontato lui in un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera – “La danza è diventata un hobby, ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione“. Fino ai 40 anni, l’uomo si era dedicato alla ristorazione, continuando comunque a collaborare con diverse scuole della Campania.