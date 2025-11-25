Colpo di scena a Uomini e Donne, scatta il bacio ma il gesto inaspettato spiazza in studio: tensione alle stelle

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha portato in studio una serie di colpi di scena che hanno acceso il pubblico e rimescolato le dinamiche tra i tronisti, i corteggiatori e i vari protagonisti del parterre Over.

Lo storico dating show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi continua a soprendere e anche stavolta non sono mancati momenti di emozione e scontri accesi.

Agnese e Roberto salutano il Trono Over

La registrazione si è aperta con un inatteso sviluppo nel Trono Over: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno scelto di lasciare insieme la trasmissione. Dopo settimane in cui le incomprensioni non sono di certo mancate, oltre a confronti difficili e tentativi di chiarimento, la coppia ha confermato quanto già lasciato intuire nelle scorse settimane.

Il loro saluto è stato accolto da un lungo applauso e dall’emozione palpabile del pubblico in studio, di certo uno dei momenti più intensi della puntata. Agnese e Roberto sono apparsi convinti, perfettamente alineati nelle convinzioni. Un’immagine molto rara, per gli standard del parterre over.

Prima di loro, spazio a Gemma Galgani, che ha accolto un nuovo corteggiatore sulla sessantina. Lei sorpresa e lusingata, Tina Cipollari meno. L’opinionista non ha perso l’occasione per stuzzicare la dama con le sue caratteristiche ironie “affettuose”.

Federico Mastrostefano accende lo studio

La seconda parte dela registrazione ha visto Federico Mastrostefano al centro di un vortice di discussioni. Con Emanuela c’è stata un’uscita promettente, certo, ma il cavaliere ha ammesso di aver sentito anche altre dame. A sorpresa è spuntato il nome di Marta, con cui vorrebbe uscire prossimamente.

La reazione di Emanuela è stata gelida. Molto meno fredda, invece, l’atmosfera in studio, che ha accolto la bomba con un misto di choc e prevedibile scintilla polemica.

Sul Trono Classico, invece, a dominare la scena è stata Sara Gaudenzi, protagonista di una esterna con Thomas culminata in un bacio cinematografico. Ma proprio quando sembrava che tra i due si fosse accesa nla scitilla giusta, ecco il ribaltone: Sara lo ha eliminato.

La tronista ha spiegato che Thomas è “troppo avanti” rispetto a lei, e non vuole alimentare false speranze. Insomma, i sentimenti del ragazzo sarebbero stati molto più intensi di quelli di lei.

Con Jakub, invece, l’uscita di è trasformata in un piccolo ring dialettico. In puntata era presente anche Marco Veneselli, che si è presentato con uno scenografico mazzo di rose degno di un film romance. Sara è rimasta colpita dal gesto e ha accettato di ballare con lui. Altro triangolo in arrivo? Forse.

Flavio, Nicole, Martina e Ciro

Il percorso di Flavio Ubirti ha preso una piega piuttosto movimentata. Il cavaliere ha baciato Nicole Belloni durante un’esterna a Firenze, che l’ha convinta a tornare in studio.

Chi invece non ha retto la nuova dinamica è stata Martina Cardamone, che ha scelto di lasciare il programma convinta che Flavio abbia ormai fatto la sua scelta. Una decisione fulminea, ma non del tutto inattesa.

A chiudere la registrazione, la prima esterna tra Ciro Solimeno e Alessia. I due hanno mostrato un feeling promettente anche se sarà necessario attendere le prossime puntate per capire se si tratta di un fuoco di paglia o di qualcosa di più serio.