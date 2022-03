Claudia Gerini: “A Sanremo 2003 io e Serena Autieri abbiamo potuto esprimerci a 360 gradi” (video)

Claudia Gerini, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, ha ricordato, tra i tanti successi televisivi e cinematografici, la partecipazione al ‘Festival di Sanremo 2003‘ di Pippo Baudo assieme a Serena Autieri:

L’attrice romana, scoperta da Carlo Verdone in ‘Viaggi di nozze’, è cintura nera di takewondo:

Io non meno giuro. Sono molto buona (ride ndb). In realtà è come un brevetto, si va avanti con le tappe. Amo molto lavorare con il corpo. Mi piace la danza, l’esercizio ginnico. Andavo in palestra ed ho conosciuto Vito che è un ex campione di takewondo che allenava le ragazze, insegnava difesa personale anche alle poliziotte. Io lo guardavo e faceva questi salti senza peso. E gli ho chiesto di insegnarmelo. Ero diventata mamma da poco. Non sembra. Anche l’idea di essere un po’ più cosciente del proprio corpo… ti dà una sicurezza in più e un po’ di forza in più nella tua testa.