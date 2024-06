Io Canto Family: anticipazioni, diretta, streaming terza puntata 3 giugno 2024

Stasera, lunedì 3 giugno, in prima serata, terzo appuntamento con Io Canto Family, la versione del talent show di Canale 5 dedicata alle famiglie con la conduzione di Michelle Hunziker.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, proseguirà la gara tra i concorrenti.

Io Canto Family anticipazioni terza puntata 3 giugno 2024

I protagonisti di questo talent show consistono in coppie di familiari uniti dalla passione per la musica. Ogni coppia in gara sarà formata da due componenti dello stesso nucleo familiare. Oltre ad esibirsi, i concorrenti condivideranno con il pubblico anche le loro storie personali.

Le coppie prepareranno le loro esibizioni con i capisquadra e le loro performance saranno giudicate in studio dalla giuria, dalla quinta giudice Chiara Tortorella, conduttrice radiofonica di R101, radio ufficiale del programma, e dal pubblico presente in studio composto da 100 spettatori.

Al termine di ogni puntata, verrà stilata una classifica finale. La squadra ultima in classifica perderà una coppia di concorrenti mentre l’altra coppia si salverà.

Io Canto Family: la giuria

A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria costituita dai cantanti Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Al Bano e dall’attore Claudio Amendola. Il verdetto finale terrà conto anche delle preferenze del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker dell’emittente radiofonica R101. Ma il pubblico delle cento persone in sala avrà la possibilità di ribaltare il risultato.

La band del direttore d’orchestra Valeriano Chiaravalle accompagnerà le emozionanti performance dei talenti che condivideranno con il pubblico anche le loro storie personali.

Io Canto Family, terza puntata 3 giugno 2024: dove vederla in diretta tv e live streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Io Canto Family in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma sarà disponibile anche la replica.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento di stasera in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.