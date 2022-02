Citofonare Rai 2, Massimo Ranieri: “Ho fatto conoscere Paola Perego e Lucio Presta” (video)

Massimo Ranieri, ospite di ‘Citofonare Rai 2’, assieme ad Iva Zanicchi, ha ripercorso il trionfo dell’ultima partecipazione al ‘Festival di Sanremo’ in cui ha guadagnato il Premio della Critica Mia Martini con il brano ‘Lettera al di là dal mare’. Durante la serata del venerdì dedicata alle cover, l’interprete partenopeo ha reinterpretato con Nek, il brano ‘Anna Verrà’, omaggiando l’amico Pino Daniele (Qui, il video dal minuto 0:52):

Pino è stato un mio amico fraterno. E’ una canzone che lui scrisse per il mio Fantastico 1989. Gli chiesi di scrivermi una canzone per la sigla finale del programma. Dopo un mese e mezzo andai a Formia, Mi fece sentire questa meraviglia. E, a me, venne spontaneo chiedergli: ‘Pino, ma chi è quest’Anna?’. E lui mi rispose: ‘E’ Anna Magnani, tu hai fatto un film con lei. E’ stata la mia attrice preferita. E’ una canzone dedicata a lei. La cover, cantata ormai venti giorni fa, l’ho dedicata alla Magnani e a lui per ringraziarlo di questa perla che aveva pensato a me. L’abbiamo incisa assieme, non sappiamo dove è questo nastro. Lui l’ha cantata da solo cinque – sei anni dopo.