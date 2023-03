Francesco Costa e Giada Messetti stanno per dare vita a nuovo programma, che andrà ad occupare dal prossimo 14 aprile lo slot di seconda serata del venerdì sera di Rai3 per quattro settimane. Si tratterà di CinAmerica, un programma che come si evince dal nome cercherà di tracciare una linea di congiunzione tra le due principali potenze mondiali, mai come in questi anni in aperta conflittualità fra loro.

Se non cessano le dichiarazioni che alimentano le ostilità reciproche – basti pensare a quelle di pochi giorni fa del nuovo ministro degli esteri cinese che nella sua prima conferenza stampa ha dichiarato: “Se Washington continuerà su questa strada, finiremo certamente per scontrarci” – continua dunque a non allontanarsi lo scenario di guerra fredda fra Cina e Stati Uniti, uno scenario che però prevede e implica conseguenze e possibilità diverse rispetto alla guerra fredda combattuta fra Usa e Urss.

A tentare di portare nella complessità di questa materia i telespettatori saranno, come già detto, Francesco Costa e Giada Messetti. Lui vicedirettore del Post e esperto di Stati Uniti, sui quali oltre che un podcast, Da Costa a Costa, ha scritto tre libri (Questa è l’America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro, Una storia americana. Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire, California. La fine del sogno), lei sinologa e già autrice di alcuni programmi di Rai3 (nelle librerie con Nella testa del dragone e La Cina è già qui. Perché è urgente capire come pensa il Dragone), i due si sono già ritrovati a confrontarsi insieme in eventi pubblici per le presentazioni dei loro libri e per mettere a confronto i due Paesi di cui si occupano.

Questa volta con CinAmerica questo confronto prenderà però le vesti di un programma tv, che andrà quindi ad ampliare la conoscenza su queste due diverse realtà della nostra contemporaneità.