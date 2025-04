Ciao – Rassegna Lucio Dalla 2025 andrà in onda questa sera, sabato 29 marzo, in seconda serata su Rai 1. Ospiti e premi della serata

Rai 1 trasmetterà questa sera, sabato 29 marzo, in seconda serata, a partire da 00:15 circa, Ciao – Rassegna Lucio Dalla 2025. Si tratta dell’evento, giunto alla terza edizione, promosso dalla Fondazione Lucio Dalla per portare avanti la memoria del cantautore bolognese tramite l’assegnazione di speciali premi. A condurre la serata, svoltasi martedì 4 marzo presso il Teatro Arena del Sole, a Bologna, nel giorno in cui Dalla avrebbe compiuto 82 anni, è stata Drusilla Foer.

Foer ha realizzato anche delle interviste con alcuni degli artisti premiati all’interno della casa di Lucio Dalla. Queste interviste saranno mostrate nel corso della messa in onda televisiva insieme a tutto l’evento svoltosi al Teatro Arena del Sole. A ricevere il premio Ballerino Dalla saranno vari artisti per le numerose categorie previste.

Fra i personaggi di spicco della serata si segnalano Brunori Sas, Noemi, Irene Grandi e Fulminacci. Brunori Sas ha ricevuto il premio per la categoria Canzone per il brano Il morso di Tyson, che ha eseguito sul palco insieme al successo sanremese, L’albero delle noci. Il cantautore calabrese ha però anche omaggiato, insieme a Irene Grandi, la memoria di Paolo Benvegnù a cui è andato il premio per la categoria Artista. Il premio è stato ritirato dalla sua band e in particolare da un commosso Luca Roccia Baldini.

Noemi è stata invece ospite per ritirare insieme a Giulia Minoli il premio per la categoria Progetto in relazione a Una nessuna centomila. Ha cantato Vuoto a perdere e Se t’innamori muori. Fulminacci è invece salito sul palco del Teatro Arena del Sole per ritirare il premio Ballerino Dalla per la categoria Percorso artistico. Fra gli altri artisti premiati, non presenti in teatro per ricevere il premio, ci sono Dardust, Margerita Vicario e Diodato.

Hanno avuto inoltre la possibilità di esibirsi a Ciao – Rassegna Lucio Dalla 2025 anche coloro che si sono aggiudicati il Ciao Contest – La musica di domani. Si tratta di Cordio, che ha vinto per la categoria Artista, e Mare, che si è aggiudicata invece la vittoria per la categoria Producer.