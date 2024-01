Stasera, venerdì 19 gennaio 2024, lo show di Canale 5 con Bonolis e Laurenti non va in onda. Quando torna in onda Ciao Darwin? Ecco la data

Perché Ciao Darwin stasera, 19 gennaio 2024, non va in onda e quando torna

Così com’è accaduto ad Avanti un altro, stasera, venerdì 19 gennaio 204 anche Ciao Darwin 9 non andrà in onda. La settima puntata dello show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis slitterà di un paio di giorni in seguito ad un cambio della programmazione di Canale 5 che seguirà la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Inter – Lazio.

Il match – che si disputerà in Arabia Saudita – avrà inizio alle ore 20. Un orario che inevitabilmente porta modifiche parziali al palinsesto di rete, spostando l’informazione del Tg5 alle ore 19 e Striscia la Notizia alle 19:35.

Di conseguenza, la diretta della partita occuperà gran parte della prima serata di stasera, per questo motivo l’appuntamento con Ciao Darwin slitterà di una settimana.

Quando torna in onda Ciao Darwin?

Come conferma anche la guida tv Mediaset, la trasmissione di Canale 5 riprenderà regolarmente a partire dalla prossima settimana. La nuova puntata, in cui vedremo sfidarsi due categorie miste composta dai rappresentanti delle Trattorie contro gli Stellati, andrà in onda venerdì 26 gennaio 2024 attorno alle ore 21:40, subito dopo Striscia la Notizia.

Cosa va in onda al posto di Ciao Darwin venerdì 19 gennaio 2024

Dopo il match Inter – Lazio, sarà trasmesso un ampio post-partita con commenti su quanto accaduto in campo. Al termine, eccezionalmente attorno alle ore 22:50 andrà in onda l’edizione notturna del Tg5 che si concluderà dopo le 23:30. A seguire Canale 5 trasmetterà il film L’agenzia dei bugiardi.

Quante puntate mancano alla fine?

La prossima sarà la quart’ultima puntata della nona edizione di Ciao Darwin. Il programma di Canale 5 proseguirà poi per altre tre appuntamenti che saranno trasmessi rispettivamente il 2, 16 e 23 febbraio. Un’altra pausa (salvo cambi di programmazione) è prevista per venerdì 9 febbraio, durante la settimana in cui si svolgerà il Festival di Sanremo 2024.