Stasera, venerdì 19 gennaio 2024, il gioco condotto da Bonolis e Laurenti su Canale 5 non va in onda. Quando torna Avanti un altro?

Perché Avanti un altro stasera, 19 gennaio 2024, non va in onda e quando torna

Avanti un altro prende una pausa e almeno per oggi, venerdì 19 gennaio 2024, non andrà in onda. Per chi si troverà su Canale 5 attorno alle 18:45 infatti, non vedrà il consueto appuntamento con il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ripreso poco più di due settimane fa.

La rete ammiraglia Mediaset per il preserale e la prima serata di oggi, ha dovuto mettere mano alla programmazione per lasciare spazio alla diretta televisiva della seconda semifinale della Supercoppa di calcio, i cui diritti da qualche anno sono passati in mano a Mediaset.

Cosa va in onda al posto di Avanti un altro venerdì 19 gennaio 2024?

Il match di stasera Inter – Lazio sarà disputato in Arabia Saudita ed avrà inizio alle ore 20 (L’Italia è due ore indietro rispetto all’orario dell’Arabia Saudita), per questo motivo la puntata odierna di Pomeriggio Cinque si protrarrà oltre il suo orario, terminando alle 18:53.

Successivamente il Tg5 prenderà la linea andando in onda in un orario inconsueto, tra le 19 e le 19:30. Subito dopo Striscina la Notizina traghetterà il pubblico di Canale 5 verso le 19:45, ora d’inizio del pre-partita, dunque si arriverà alle 20 con l’inizio effettivo del match.

Una copertura che – per oggi – quindi si sostituisce alla puntata del game show.

Quando torna in onda Avanti un altro?

Come conferma anche la guida tv Mediaset, la trasmissione di Canale 5 riprenderà regolarmente domani, sabato 20 gennaio 2024, sempre alle ore 18:45 circa.