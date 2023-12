Ciao Darwin: Bonolis e Laurenti nominano Barbara d’Urso (VIDEO), ma l’audio viene corretto

Nel corso della puntata di Ciao Darwin andata in onda ieri sera su Canale 5 (qui le curve Auditel e la sfida con The Voice Kids di Antonella Clerici) è stata nominata Barbara d’Urso. Fino a qualche mese fa chi avrebbe mai immaginato che questa fosse una notizia? Oggi, invece, lo è. Ricostruiamo quanto accaduto.

Ciao Darwin, Bonolis e Laurenti citano al presente Barbara d’Urso, ma in onda va una versione corretta

Durante uno sketch comico in studio con Luca Laurenti e con l’ex concorrente del programma Emilio Contaldo, Bonolis ha chiosato così:

La signora D’Urso aveva Ilaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio Cinque, ndr) e lui mi ha portato quello tra le palle!

Si può presumere che al momento della registrazione della puntata di ieri la frase fosse stata pronunciata dal conduttore al presente. Evidentemente il cambio del tempo verbale (all’imperfetto), compiuto in fase di post produzione, è stato dovuto alla improvvisa rottura tra d’Urso e Mediaset, consumatasi in estate. Ossia in un periodo successivo alla registrazione dell’edizione numero nove del varietà di Bonolis. La battuta in questione in realtà era già stata fatta da Bonolis nella prima puntata di Ciao Darwin 9 trasmessa una settimana fa. Anche in quel caso probabilmente è stato necessario sistemare l’audio, in quanto il labiale di Laurenti sembra coincidere con un “ha” e non con un “aveva”.

la modifica in fase di montaggio su Barbara d’Urso: da “ha” ad “aveva” #CiaoDarwin pic.twitter.com/jPTrTXHDlo — trashbiccis (@trashbiccis) December 1, 2023

Insomma, un piccolo imbarazzo generato dall’ampio intervallo temporale tra la registrazione del programma (primavera) e la sua messa in onda (da novembre).

Il precedente ad Avanti un altro

Un caso simile è accaduto ad Avanti un altro qualche mese fa, quando Piero Chiambretti fu ospitato per promuovere La tv dei 101. All’epoca della registrazione la data di messa in onda della nuova trasmissione non era stata ancora decisa. Quindi si decise di ridoppiare Chiambretti in un secondo momento sfruttando l’inquadratura di spalle.

La novità di Ciao Darwin 9 Emilio Contaldo è morto a luglio scorso

Il già menzionato Emilio Contaldo, novità della stagione in corso di Ciao Darwin, è scomparso a luglio senza fare in tempo a vedere la messa in onda della sua ultima partecipazione televisiva. Per questo motivo la trasmissione di Canale 5 lo ha ricordato alla fine della prima puntata con un cartello: “Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia”.