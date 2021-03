Primo appuntamento con Ciao Darwin – A grande richiesta, il programma storico di Canale 5 nato nel 1998 condotto da Paolo Bonolis dopo otto edizioni torna in una versione ‘best of’ in cui le puntate cult saranno rivissute in prima serata per 5 venerdì.

Insieme al conduttore, come sempre, il fedele compagno d’avventure Luca Laurenti già al suo fianco in Avanti un altro che è ufficialmente ricominciato per il suo decimo anno lunedì 8 marzo.

Ciao Darwin come sempre si propone come il laboratorio antropologico della Tv. Alla base di tutto c’è una gara con una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura e seduzione.

Come anticipato da TvBlog nella prima puntata della versione story sarà riproposta la puntata tratta dall’ottava edizione che aveva come sottotitolo “Terre Desolate“. La sfida è quella degli Chic contro Shock, la trasmissione viene riproposta a distanza di un anno esatto dalla sua prima replica che fu il 21 marzo 2020, in pieno lockdown.

Capitani delle due squadre: per gli chic l’ex concorrente di Pechino Express Enzo Miccio, dal lato opposto l’ex gieffina VIP Lisa Fusco

Madre natura di questa prima puntata sarà la modella croata Ema Kovac.

CIAO DARWIN 8: DOVE VEDERLO

La puntata di questa sera di Ciao Darwin – A grande richiesta andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

CIAO DARWIN 8: SECOND SCREEN

Ciao Darwin è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play.

Su Facebook, invece, il programma è presente con la propria pagina ufficiale.

Su Twitter, l’account ufficiale del programma è il seguente: @Ciaodarwinreal mentre l’hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare il programma è #siamotuttimatti.

Ciao Darwin 8 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.