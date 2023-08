Nella prossima stagione televisiva Canale 5 punterà sul fronte intrattenimento tra le altre cose su Ciao Darwin 9. Per Paolo Bonolis, come dichiarato al party di presentazione dei palinsesti autunnali, si tratterà dell’ultima edizione del varietà antropologico che oppone diverse categorie.

Ma nelle ultime ore il ritorno dello show si è tinto di giallo: il 9 agosto la rete ammiraglia Mediaset aveva cominciato a trasmettere i promo della trasmissione, che presentava le varie Madri Natura che si erano alternate nel corso delle otto edizioni. Nei giorni successivi però i promo sono scomparsi, come ha fatto notare Bubinoblog. Le registrazioni sono già finite.

Questa sparizione ha fatto ipotizzare quindi un rinvio di Ciao Darwin 9, inizialmente previsto col kick off a venerdì 15 settembre. In realtà il programma dovrebbe partire tra ottobre e novembre, come rivelato da Fanpage.

Sulla questione è intervenuto anche lo storico autore Marco Salvati, che su X (ex Twitter), ha dichiarato: “Sono decisioni, che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”.

Nell’annunciare che si sarebbe trattato dell’ultima edizione del programma, il conduttore Paolo Bonolis aveva dichiarato: “Vi ringrazio per avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. E questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.

La trasmissione tornerà sugli schermi di Canale 5 a quattro anni dall’ultima edizione andata in onda. Molti la ricordano anche per l’episodio che ha visto come protagonista Gabriele Marchetti, romano, rimasto paralizzato a seguito dell’incidente nel corso della prova del Genodrome. L’uomo, nel tentativo di saltare tra i rulli, era caduto nella piscina sbattendo la testa. Sul banco degli imputati finirono 4 dirigenti accusati di lesioni gravissime, ma nel dicembre del 2022 il Tribunale monocratico di Roma li ha assolti tutti con formula piena in quanto il fatto non sussisteva.