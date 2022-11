Era l’ormai lontano 1998 quando debuttava su Canale 5 un programma d’intrattenimento fra i più riusciti e di successo della televisione generalista. Il riferimento è a Ciao Darwin, programma diretto e condotto da Paolo Bonolis e realizzato insieme alla sua inseparabile squadra di autori. Sono ormai otto le edizioni di questa trasmissione che hanno solcato i mari dei palinsesti televisivi nazionali e di Canale 5 in particolare. Un programma di puro intrattenimento che ha sempre riscontrato i gusti del pubblico della televisione commerciale, tanto che Mediaset ha voluto chiedere a Bonolis, al suo gruppo di lavoro di procedere alla progettazione della nona edizione di questo format.

L’ultima edizione di Ciao Darwin, l’ottava, è andata in onda nel 2019, quindi sono ormai quasi 4 anni da quando questo programma non è in onda, ovviamente anche a causa del Covid che ha fermato un po’ tutte le produzioni, sopratutto quelle di un programma come Ciao Darwin che richiede una messa in scena corale dei suoi protagonisti. Si era già detto in occasione del rinnovo del contratto di Paolo Bonolis con Mediaset lo scorso mese di maggio che, oltre ad altre due stagioni di Avanti un altro, che tornerà da gennaio nel preserale di Canale 5, sarebbe tornato anche Ciao Darwin e si era ipotizzato come periodo temporale del suo ritorno in tv il mese di marzo 2023.

Siamo qui oggi per confermare tale ipotesi ed aggiungere la data precisa del suo ritorno televisivo. La decima edizione di Ciao Darwin partirà venerdì 17 marzo 2023 in prima serata su Canale 5, subito dopo la consueta puntata quotidiana di Striscia la notizia. A fianco di Paolo Bonolis ci sarà naturalmente il suo fratello televisivo, ovvero Luca Laurenti. La nona edizione di Ciao Darwin sarà di dieci puntate.

Appuntamento dunque con la prima puntata di Ciao Darwin 9 venerdì 17 marzo 2023, alle ore 21:30 circa con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, naturalmente su Canale 5.