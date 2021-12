Dalla Russia con amore: Evening Urgant ha già registrato Ciao 2021!, nuova edizione dello show di Capodanno in stile Italia anni ’80 spolverato di Russia sovietica che già lo scorso anno ha dato grandissime soddisfazioni ed è diventato un piccolo cult anche da noi (almeno per chi ha senso dellumorismo e autoironia).

Per chi, incredibilmente, ancora non lo sapesse Ciao 2020 è stata la cosa migliore che lo scorso anno ci abbia portato. Lo speciale di Capodanno realizzato dalla squadra dello show satirico Evening Urgant, in onda nella seconda serata del Primo Canale russo (1tv, Pervyy kanal in lingua originale), ha regalato atmosfere di puro trash anni ’80 nello stile di conduzione e nell’estetica del programma che ha unito stilemi made in Italy con tanta atmosfera della russia ancora sovietica, amante della musica italiana di Al Bano e Romina, di Pupo, di Toto Cutugno. Uno show musicale che ha offerto una playlist di brani contemporanei delle chart russe arrangiate nella chiave melodica tipica di cerca musica popolare degli eighies in Italia. Il tutto realizzato in italiano, lingua che il padrone di casa, Ivan Urgant, ha dimostrato di saper usare: il suo Giovanni Urganti ha realizzato, con i suoi autori, una scaletta e un programma integralmente in una versione maccheronica della lingua di Dante, il che ha reso lo show di Capodanno rapidamente virale anche da noi.

Ma veniamo a questa nuova edizione: lo show di Capodanno 2021 è stato registrato tra il 4 e il 9 dicembre, a dimostrazione dell’impegno necessario per preparare e registrare le diverse esibizioni per collezionare 50′ di puntata che dovrebbe andare in onda nella seconda serata del 31 dicembre sul Primo Canale.

Lo scorso anno il programma registrò 6,8 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale del programma e sul sito del Primo Canale, di cui un milione in arrivo dall’Italia. Tra i brani più amati dell’anno scorso difficile non citare “Piango al Tecno” (Crying Techno, di Cream Soda & Хлеб].

CREMA DE LA SODA – Piango al tecno 💦🎄🇮🇹 #CIAO2020 pic.twitter.com/KM25kFT4rP — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) January 1, 2021

Pronti a una nuova infornata di cult da cantare?

Ciao 2021!, streaming

Come lo scorso anno, Ciao 2021! sarà disponibile in streaming sulla pagina Youtube del late show russo Evening Urgant. Potete ancora rivedere Ciao 2020!: lo consigliamo per entrare nel mood.