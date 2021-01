Ciao 2020!. Così Evening Urgant, il late show satirico del russo Channel One (1tv, non il Primo Canale della tv di Stato, per intenderci) ha scelto di salutare il 2020, ovvero con uno show musicale ispirato alla tv italiana… o meglio alla tv italiana anni ’80. Andato in onda la sera del 30 dicembre 2020, alle 23.30, il programma ha giocato sugli stilemi degli show musicali a noi cari e ha confezionato un’intera puntata di un’ora costruita come un ideale show di Fine Anno tipico dello Stivale. E a ben guardare…

Presentato come un Festival Musicale di Capodanno, con tanto di sigla in italiano, finto conduttore italiano (Giovanni Urganti), un cast che sembra uscito da un incubo pre Caduta del Muro di Berlino ha offerto un repertorio di canzoni da far invidia a un Sanremo dell’epoca (e forse anche di oggi).

“Il team di Evening Urgant ha deciso di non girare un numero speciale di Capodanno, ma di trasmettere uno spettacolo di musica italiana, molto simile a uno show russo”

si legge nella presentazione dello speciale, che è in fondo un ‘omaggio’ all’Italia rappresentata nel clou dei suoi luoghi comuni – così come sono stati alimentati nei decenni da noi stessi e dai prodotti d’esportazione – e una critica (immaginiamo) allo show-biz russo, che a quanto pare sarebbe rimasto ancorato a un modello tv proprio dell’Italia di 40 anni fa. Non che poi ci si sia evoluti così tanto da queste parti, almeno nel ‘core’ dell’offerta (e in alcuni casi della scrittura) televisiva.

L’estetica del programma, in fondo, è legata allo stereotipo più casalingo che italiano e attinge a piene mani da un modo di fare satira di costume che personalmente mi ha ricordato Little Big, che in Italia abbiamo avuto il piacere di conoscere grazie alla (sia pur fugace) apparizione all’Eurovision Song Contest 2020 (in formato speciale) con la sua Uno. E va aggiunto che Little Big è uno che, in Patria, non le manda a dire.

In ogni caso questo Ciao, 2020! si presenta come una via di mezzo tra la creazione geniale e un’occasione per la rottura dei rapporti diplomatici con la Russia di Putin. Scherzi a parte, ogni tanto vederci con gli occhi degli altri può aiutare, soprattutto a inizio anno. E auguri.