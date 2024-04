“‘Buongiorno, sua Eminenza, sono Chiara Francini, un’attrice e scrittrice’. Ho esordito così nella mail che ho scritto di mio pugno al cardinale Ravasi per invitarlo in Forte e Chiara. Gli ho raccontato lo spettacolo e gli ho detto cosa mi sarebbe piaciuto che facesse. E poi mi è arrivata la risposta, con una chiamata dal Vaticano“. A poche ore dal debutto in prima serata su Rai1 di Forte e Chiara (in onda per tre puntate da mercoledì 10 aprile), Chiara Francini con un irresistibile mix di innocenza e ironia racconta a TvBlog come è nata la partecipazione del cardinal Gianfranco Ravasi in diretta domani (ci saranno anche Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Luca Argentero, Nino Frassica, Laura Chiatti, Lillo, Marco Masini e Barbara Foria). Il progetto di Forte e Chiara arriva da lontano: più precisamente dall’incisivo monologo portato in scena nella 73ª edizione del Festival di Sanremo, dall’omonimo romanzo best seller e dallo spettacolo con cui sta girando tutta Italia.

Le persone dopo il teatro mi fermano e mi dicono: “Chiara, hai raccontato una storia che parla di me“. La stessa cosa è successa dopo il monologo a Sanremo 2023, dove ho portato una mia riflessione non tanto sulla maternità, ma sull’essere donna. Ho aperto un grande dibattito nazionale.

Cosa dobbiamo aspettarci da Forte e Chiara?

Di divertirvi. E di vedere uno spettacolo che non ha l’ambizione di essere perfetto, ma il desiderio di essere vero. È il cerchio che si chiude, dopo il libro e il monologo teatrale. Mi è stato chiesto di fare uno show in prima serata ho pensato che non fossi all’altezza. Poi ho capito che avrei potuto portare il mio bagaglio personale, la mia vita normale, da provincia.

In Italia essere un’artista poliedrica, come lei, è un vantaggio o, paradossalmente, uno svantaggio?

Tutte e due. Dipende da come sai maneggiare l’arte e dalla capacità di ascoltarsi. Scrivere, recitare in teatro, al cinema e in tv, condurre – anche se io non mi definirei una conduttrice – può essere una anomalia, ma anche un arricchimento.

“Questo è troppo per Rai1, pensiamoci un attimo“. Le è mai capitato di dirlo o di pensarlo in fase di preparazione del programma?

No. Tutti i temi sono rischiosi, tutti sono facili. Dipende da come li affronti. Sono stata lasciata molto libera.

Spesso gli artisti affermano che in teatro si sentono più liberi, mentre in tv tendono a frenarsi un po’…

Questo è uno show nuovo, ma prende vita da una riflessione partita molto tempo fa e che ha già avuto spazio in teatro e nel libro. Quindi il problema me lo sarei dovuto porre prima. In ogni caso, cerco di portare quello che piace a me, con onestà intellettuale, rispettando il pubblico. Non potrei mai dire qualcosa che non condivido, mi sentirei sporca.

Chiara Francini: gli ascolti e l’amore per Chi l’ha visto?

Capitolo ascolti. Quella di domani è una serata difficile…

Ah, sì? Non lo sapevo neanche. Mi dispiacerebbe se gli ascolti non fossero buoni…

Per ascolti buoni cosa intende?

Non ho riferimenti. Guardo gli ascolti, ma non so per una varietà quale sia il numero…

Insomma, non si sbilancia…

Mi dispiacerà se perderemo la serata o se i numeri saranno inferiori rispetto agli altri varietà. Cerco sia la qualità, sia la quantità, ma sono concentrata a tirar fuori qualcosa che abbia una dignità. Bisogna sempre puntare alle stelle, mal che vada finisci in cielo; se punti al cielo finisci impigliato negli alberi. Spero di non deludere nessuno, dalla Rai al pubblico, fino ai miei genitori.

Chi l’ha visto? su Rai3 ruba ascolti il mercoledì sera.

Sono una fan accanita di Chi l’ha visto, amo la Sciarelli. Se non fossi andata in onda il mercoledì, l’avrei invitata.

Chiara Francini e il rapporto con i big della tv

Rispetto alla Chiara Francini che co-condusse con Pippo Baudo nel 2016 Domenica In quanto è diversa la Chiara Francini di oggi?

Non molto diversa, forse più consapevole, ma i colori sono quelli. Domenica In con Pippo Baudo, dal quale si impara tutto, è stata un’esperienza straordinaria. Ogni progetto è un micro-cosmo che mi deve nutrire e che io devo nutrire. Sono dei grandi amori. Domenica In è un contenitore storico, con una liturgia, la mia era una co-conduzione, mentre il one woman show è diverso. Ma la Chiara è la stessa!

Messaggi di incoraggiamento da parte di colleghi televisivi ne ha ricevuti?

Amadeus, Antonella Clerici e Pippo Baudo sono stati carini. E poi lo è stata anche una giornalista che sarà ospite nelle prossime puntate!

Forte e Chiara è un programma di Chiara Francini scritto con Dimitri Cocciuti, Francesco Maddaloni, Matteo Catalano, Carlotta Ercolino, Alberto Di Risio, Duccio Forzano, Francesco Valitutti e con Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici.