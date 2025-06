Chiara Balistreri: età, studi e lavoro, vittima di violenza, profilo Instagram, fidanzato

L’edizione in corso de L’Isola dei Famosi ha come protagonisti naufraghi che hanno alle spalle vissuti decisamente particolari. Non solo vip del mondo dello spettacolo o dei social, ma volti la cui vita è stata condizionata da eventi drammatici che hanno cambiato il loro percorso. D’Adinolfi che si è messo alla prova nonostante una fisicità non proprio consona per fare il naufrago a Mirko che ha un vissuto di strada non proprio facile: diverse sono le storie che hanno ottenuto l’attenzione del pubblico. Tra queste non si può citare Chiara Balistreri, giovane diventata famosa per aver denunciato sui social la violenza subita dall’ex ragazzo.

Chiara ha 22 anni, è di Bologna e nonostante la sua giovane età ha già molto da raccontare. Ragazza molto bella, ha accettato di partecipare al L’Isola dei famosi per dimostrare che ci si può rialzare dopo una violenza e ogni donna che ha subito abusi può ricominciare soprattutto da se stessa. La giovane si è fatta portavoce di un messaggio di solidarietà e di una missione di denuncia. In questo momento storico dove i femminicidi sono all’ordine del giorno e coinvolgono soprattutto ragazzi giovani la Balestrieri ha raccontato la sua esperienza personale, e ha invitato tutte le donne a denunciare e a chiedere aiuto.

La neo naufraga ha un profilo Instagram seguito da 55.300 followers che apprezzano il suo modo di fare diretto e sincero. Oggi è una ragazza determinata che ha deciso di prendere in mano la sua vita, ma anche di lottare contro ogni possibile abuso. Si definisce una creator digital, e condivide spesso momenti del suo vissuto quotidiano. Oggi è in Honduras e sono diversi gli scatti che la ritraggono sull’isola e mostrano la sua forza e voglia di andare avanti dopo aver vissuto violenze e botte.

Chiara Balistreri vittima di violenze e abusi: il racconto social

A soli 14 anni Chiara Balistreri conosce l’uomo che avrebbe cambiato per sempre il suo vissuto personale. Si fidanza con Gabriel Costantin, un ragazzo rumeno che inizialmente dice di amarla ma che in seguito si rivela un violento. I due hanno una relazione che porta Chiara a decidere di andare a convivere, ma qualche tempo tempo questa scelta la situazione precipita. Quando Chiara rivela all’uomo che vuole tornare nella sua città dalla sua famiglia, Costantin mostra la sua vera natura.

Nel 2022 gli abusi psicologici si trasformano in fisici e la Balestrieri finisce in ospedale con il setto nasale rotto. Lei lo denuncia e nonostante gli arresti domiciliari l’uomo scappa in Romania, città dove si trova la sua famiglia. Costantin è un ricercato, ma continua a minacciare Chiara che è costretta a vivere come una reclusa in casa. A quel punto la 22enne continua la sua battaglia di denuncia, va in tv, e sollecita l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo diversi mesi l’uomo viene arrestato.

Le denunce di Chiara Balistreri: polemiche con il giudice

Intervistata da Le Iene Chiara Balistreri ha raccontato il suo percorso e non ha esitato a polemizzare con il giudice che ha concesso gli arresti domiciliare all’ex violento che continuava a minacciarla: “Vorrei ringraziare il giudice che gli ha dato la possibilità di tornare a casa sua con gli arresti domiciliari, di farlo scappare la seconda volta dopo che è stato latitante per due anni e mezzo. Mi domando perché in Italia bisogna per forza aspettare la tragedia per muoversi e per fare qualcosa nel giusto modo.”

Chiara ha poi aggiunto: “Preferisco dare la mia testimonianza e parlarne ora e raccontare tutto quello che c’è dietro a una donna che denuncia, ad uno Stato che non ascolta e che non ci tutela. E preferisco registrarmi da viva prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio”. Le parole di Chiara hanno accolto diversi consensi, e non poteva essere diversamente.