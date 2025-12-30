«Chiamo a nome di Alfonso Signorini»: lo scherzo ad Albano per il Grande Fratello diventa virale

Il video su TikTok è diventato in poco tempo virale in rete, protagonista Albano che è stato contattato da un “finto” addetto ai lavori Mediaset per partecipare al Grande Fratello Vip. Un simpatico scherzo che di fatto ha voluto ironizzare sulle voci diffuse da Fabrizio Corona, secondo cui esisterebbe “un sistema Signorini” dietro ai casting dei reality.

Una vicenda che, viste le accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi nel corso di una puntata di Falsissimo, va trattata con la dovuta cautela e su cui la stessa Endemol, casa di produzione del Grande Fratello, ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare che avvierà un’indagine interna per far luce sulla questione. Intanto, però, trattandosi di un personaggio così noto era inevitabile che sulla questione venisse fatta una certa ironia ed è il caso dello scherzo fatto ad Albano da Roberto Ferrari, speaker e dj di Radio DeeYaj.

Lo scherzo ad Albano sul Grande Fratello Vip

Nello scherzo telefonico Ferrari si finge un membro della redazione del Grande Fratello Vip e parlando con Albano gli spiega di averlo contattato a nome di Alfonso Signorini per proporgli di partecipare al reality.

“Visto quello che è successo, non so se avrà seguito le dichiarazioni di Corona – spiega Ferrari ad Albano a telefono – ha deciso quest’anno di fare un’edizione senza i belli, nel senso senza quei maschi aitanti e avrebbe pensato anche a lei signor Albano“, queste le parole di Ferrari. Il cantante di Cellino San Marco non sembra che si sia reso conto dello scherzo e ha risposto: “Conosco Alfonso Signorini da una vita, ma con il Grande Fratello non c’entro niente io“.

Albano ha poi detto che ne avrebbe parlato con Signorini, allora Ferrari gli ha detto che la sua era una preselezione, ma essendo loro amici avrebbero potuto parlare direttamente loro due. Poi ha aggiunto: “Il trend di quest’anno sarà quello di non mettere più i bellocci e inserire persone anche non troppo belle, in modo che non ci sia più quel ‘fraintending’ sul fatto del provino e quindi pensavamo anche a lei“.

Il cantante di Cellino San Marco non ha risposto alla questione – fittizia – del “programma senza bellocci”, ha solo chiesto di essere chiamato da Alfonso così che avrebbe parlato con lui. A quel punto Ferrari ha ribadito al cantante che non avrebbe dovuto fare alcun tipo di provino con Signorini e allora Albano ha risposto: “Ci mancherebbe, io non sono nato per fare provini“. Il video dello scherzo è diventato in poco tempo virale, generando tantissimi commenti da parte di chi si è divertito ad ascoltare le risposte del cantante rispetto alla proposta. Probabilmente dopo aver riagganciato il telefono il cantante di Cellino San Marco potrebbe aver compreso che si trattava di uno scherzo telefonico.