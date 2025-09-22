“Chi ti piace tra Gemma e Marina?”. Trono over, Arcangelo chiude il sipario: la sua risposta definitiva

Uomini e Donne, Trono Over, il cavaliere a ruota libera su Gemma e Marina. Chi davvero preferisce.

La nuova stagione televisiva del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi si è conclusa lasciando in sospeso alcune questioni amorose soprattutto per quanto concerne il Trono Over, da tempo grande protagonista del programma. Uno dei cavalieri che aveva fatto più discutere è il lombardo Arcangelo.

L’uomo, dopo aver iniziato una passionale relazione con Gemma Galgani, aveva ben presto dimostrato un grande interesse verso Marina. Per un certo periodo di tempo aveva deciso, tira e molla a parte, di proseguire in contemporanea la conoscenza di entrambe per poi avvicinarsi a Cinzia.

Con lei è scattata immediatamente la passione e ciò aveva gettato nello sconforto Marina che, alleatasi con la dama torinese, aveva deciso di dire il fatto suo all’uomo. Arcangelo però, dopo aver dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, di voler prendere un caffè con Gemma, ha voluto dire immediatamente, nella prima puntata della nuova stagione, come stanno davvero le cose.

Arcangelo, la scelta tra Gemma e Marina

Al centro studio ha voluto parlare con entrambe sostenendo che il famoso caffè con la Galgani lo prenderebbe solo in amicizia e per chiarire alcuni aspetti della loro passata conoscenza, qualora lei ne sentisse l’esigenza. Non ha comunque l’intenzione di ricominciare la frequentazione. Su questo è stato molto chiaro. Nonostante ciò lei avrebbe accettato l’invito. Non è chiaro però se il caffè sarà sorseggiato alla classica macchinetta presente in studio o in un bel locale, sebbene pare che l’uomo sia maggiormente propenso verso la seconda opzione.

Per quanto concerne Marina, nonostante la dama si sia detta ferita da certi atteggiamenti di Arcangelo e di aver voluto ascoltare i consigli anche delle persone vicine a lei volti a lasciarlo perdere, ha accettato di ballare con lui. Non per nulla il cavaliere non ha nascosto di possedere ancora un certo interesse per lei. In ogni caso non è prevista al momento alcuna uscita tra loro.

Tuttavia la padrona di casa lo ha anche invitato a studiare con maggiore attenzione anche le nuove dame giunte in studio, che si faranno conoscere un poco alla volta nel corso delle varie puntate. A Cinzia, tuttavia, non ha voluto dedicare nessun pensiero, nonostante sia ancora lei presente nel parterre. La dama non ha comunque voluto dire nulla a riguardo nonostante la varie inquadrature in primo piano a lei stessa dedicate.