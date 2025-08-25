“Chi sostituirà Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle”. Le indiscrezioni

Un video che sembra più un siparietto divertente con la compagna, eppure annuncia una notizia che farà felici i fan: Simone Di Pasquale tornerà nella ventesima edizione di Ballando con le stelle. Il Maestro di ballo, che ha conquistato il pubblico con la sua passione e competenza, riprenderà il suo posto tra i protagonisti del programma, dopo aver trascorso tre stagioni come tribuno del popolo, accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira.

La sua partecipazione è stata confermata attraverso il canale ufficiale del programma, che definisce il ritorno di Di Pasquale “profumato di storia e passione”. Ma c’è ancora una domanda aperta: con chi ballerà Simone Di Pasquale? Al momento, sono stati confermati alcuni dei concorrenti femminili: Marcella Bella, Nancy Brilli, Martina Colombari, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Proprio quest’ultima potrebbe essere la compagna ideale per il Maestro, con cui ha già condiviso l’esperienza televisiva di La porta magica. La combinazione tra la professionalità di Di Pasquale e l’energia di Delogu potrebbe essere una delle più promettenti della stagione.

Un’altra suggestione che sta facendo parlare è la possibilità di vedere Barbara D’Urso al fianco di Simone Di Pasquale. La regina della televisione commerciale, pronta a fare il suo debutto su Rai1, sarebbe sicuramente una delle star più attese di questa edizione di Ballando con le stelle. Accoppiarla con un ballerino della statura di Di Pasquale potrebbe garantire alla conduttrice napoletana un partner all’altezza del suo temperamento e della sua determinazione scenica. Tuttavia, altre voci puntano su un’altra possibilità: Barbara D’Urso potrebbe essere accoppiata con Pasquale La Rocca, uno dei maestri più competitivi e vincenti del programma. Questo abbinamento potrebbe rappresentare una vera e propria dichiarazione di intenti da parte della produzione, con l’obiettivo di portare la D’Urso lontano nella competizione.

Chi sostituirà Simone Di Pasquale?

Con il ritorno di Simone Di Pasquale nel ruolo di Maestro, si libera il posto che occupava come tribuno del popolo. E qui arriva una novità che molti aspettano: secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, Samuel Peron potrebbe essere pronto a tornare stabilmente nel cast di Ballando con le stelle. Il ballerino vicentino, che l’anno scorso ha fatto una breve apparizione affiancando Federica Pellegrini, potrebbe tornare a far parte del programma in modo più permanente.

Le voci si sono intensificate dopo una storia pubblicata sul canale ufficiale del programma, che in un momento aveva taggato proprio il nome di Samuel Peron, facendo crescere le speculazioni tra i fan. Un ritorno che sarebbe accolto con entusiasmo, considerando che Peron è stato uno dei volti più amati di Ballando con le stelle negli anni passati, capace di instaurare legami vincenti con le sue partner e di regalare momenti indimenticabili al pubblico.

Se le indiscrezioni si rivelassero veritiere, il ritorno di Peron sarebbe un’ottima mossa per mantenere la continuità storica del programma, confermando ancora una volta l’affetto dei telespettatori per i maestri che hanno fatto la storia di Ballando.