Chi sono i finalisti di The Couple e quando andrà in onda la puntata finale

The Couple si prepara a chiudere i battenti, il reality condotto da Ilary Blasi – come si vociferava da tempo – alla fine chiuderà prima del previsto. L’ultima puntata del programma di Canale Cinque andrà in onda domenica 11 maggio, inizialmente erano previste otto puntate, ma a causa dei pessimi ascolti registrati, Mediaset è corsa ai ripari anticipando la finale e cancellando ben tre appuntamenti.

Cinque sono le coppie che si contenderanno il ghiotto montepremi finale di 1 milione di euro, cifra che fin dall’inizio aveva sorpreso i telespettatori. Mai un premio finale di un reality show sulle reti Mediaset è arrivato a tanto, proprio questa cifra aveva fatto prevedere ascolti migliori, ma le previsioni sono subito state smentite da risultati davvero insoddisfacenti. Basti pensare che l’ultima puntata, la semifinale – che lo è diventata a sorpresa – ha registrato solo il record negativo più basso di sempre per Mediaset con soli 951mila spettatori, solo Milly Carlucci aveva fatto “peggio” nel 1988 con il programma Evviva.

Chi sono i finalisti di The Couple e la coppia favorita per la vittoria

Così domenica scorsa, a sorpresa, c’è stata una doppia eliminazione fatta con un televoto flash, un po’ come è avvenuto in diverse puntate del Grande Fratello. Gli ascolti più che deludenti hanno spinto l’azienda del Biscione a interrompere prima del previsto il programma. Sono cinque le coppie che si contenderanno il super montepremi domenica 11 maggio.

Ad essere arrivate in finale sono cinque coppie, quella delle sorelle Boccoli, Benedicta e Brigitta, quella dei padri single con Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, quella dei migliori amici con Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, quella composta da marito e moglie con Manila Nazzaro e Stefano Oradei e quella delle campionesse con Laura Maddaloni e Giorgia Villa. Per i “bookmaker dei reality” la coppia favorita sarebbe proprio quella con l’ex compagno di Belen Rodriguez, il giovane hair stylist sembra aver conquistato con il suo “collega” il pubblico.

Chiaramente per sapere con assoluta certezza chi vincerà il reality bisognerà attendere la finale, Spinalbese e Tabanelli si sfideranno questa settimana al televoto con la giovane Carrisi e il suo miglior amico. I telespettatori dovranno decidere chi salvare e dunque chi resterà in corsa per la vittoria. Intanto da parte di Ilary Blasi non è arrivato alcun commento riguardo la chiusura anticipata del programma da lei condotto. Non sarebbe, però, passato inosservato un gesto della conduttrice che sul suo profilo Instagram avrebbe cancellato tutti i tag con il profilo ufficiale dello show, quasi come se avesse voluto “eliminare con un colpo di spugna” quest’esperienza televisiva dal suo “curriculum”.

Ironico che mentre gli ascolti di The Couple domenica 4 maggio calavano vertiginosamente, l’intervista dell’ex marito di Ilary Blasi Francesco Totti a Che tempo che fa ha fatto guadagnare al programma di Fabio Fazio un secondo posto nella classifica degli ascolti, il podio è stato invece conquistato dalla puntata speciale di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.