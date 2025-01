Chi sono le 100 corteggiatrici di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Lo scorso weekend, a ‘Verissimo’, sono state mostrate, per la prima volta, le immagini delle prime 100 corteggiatrici di Gianmarco Steri, neo tronista di ‘Uomini e Donne‘.

Ospite di Silvia Toffanin (assieme al fidanzato Ciro Solimeno), l’ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi si è sbilanciata sulla nuova avventura dell’ex corteggiatore:

“E’ un ragazzo molto umile, non pecca di troppa sicurezza, quindi era un po’ in difficoltà. Se lo merita, perché è un ragazzo che arriva. Perché è vero, è sincero ed è un uomo a tutti gli effetti. Ha carattere e si vede. La cosa che ha caratterizzato il rapporto fra me e

lui è che è rimasto sempre della sua idea, sempre… Quando parlava sapeva cosa stava dicendo e questo è sinonimo di maturità.

Una cosa che ti posso dire è che secondo me il fatto che abbia accettato subito il trono non significa che non sia stato vero nei miei confronti. Quello che c’è stato tra noi è sempre stato vero e sincero, ma nella vita si va avanti. E non è detto che non debba accettare una possibilità del genere. Gli auguro un percorso vero e pieno di emozioni, perché il mio è stato carico di emozioni…Ho percepito di aver dato anche a casa tante emozioni. Sono felice di quello che mi dicono le persone e io gli auguro questo perché è importante…”

La padrona di casa del dating show di Canale 5, in una recente puntata, ha confermato il ‘plebiscito’ del popolo del social per l’approdo di Gianmarco sul trono più ambito d’Italia.

Nelle ultime ore, un’aspirante corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, scartata dal barbiere romano, ha svelato su Instagram, alcuni retroscena sulla prima registrazione. Il ragazzo, infatti, sta cercando di tenere ragazze che abitano nei dintorni di Roma. Tra queste ‘una bionda stupenda’:

Questa è stata scartata da GM e sotto ce ne sono altre che anche loro non sono state tenute. Pare abbia tenuto una che si chiama Claudia e molte vicino Roma #coatters pic.twitter.com/ExxlImoOJl — Valentina (@vale_russo83) January 28, 2025

“Davvero una bellissima persona, è stato estremamente empatico e gentile. Era più intimidito di noi e dal vivo è ancora più bello”.