Stasera, mercoledì 8 gennaio 2025, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli non va in onda: il motivo e quando torna

Questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, Chi l’ha visto? non andrà in onda. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata dell’anno 2024, trasmessa il 18 dicembre scorso, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha detto arrivederci ai suoi fedeli telespettatori, promettendo di tornare a gennaio 2025.

La gran parte degli appuntamenti fissi settimanali in onda nel prime time delle reti Rai è ripreso dopo le festività natalizie. Da Sigfrido Ranucci con Report (la domenica) a Geppi Cucciari in Splendida Cornice (al giovedì).

Questa sera infatti è prevista la messa in onda di un film intitolato Aretha, un omaggio ad un’eccellenza della musica come Aretha Franklin. Un appuntamento che, dunque, mette in stand-by il ritorno di Chi l’ha visto? ma solo per questo mercoledì.

Quando torna in onda Chi l’ha visto?

Come conferma anche la guida tv Rai, la trasmissione di Rai 3 riprenderà regolarmente a partire dalla prossima settimana. La prima puntata del 2025 infatti è prevista mercoledì 15 gennaio, sempre alle 21:2o.

La redazione di Chi l’ha visto è sempre attiva?

Sì, la redazione è comunque operativa in qualsiasi momento. Gli appelli e le segnalazioni, come sempre, sono raccolte attraverso il numero di telefono principale 06/8262 e l’email 8262@rai.it.

Cosa va in onda al posto di Chi l’ha visto?

In onda mercoledì 8 gennaio in prima serata, alle 21:20 su Rai 3, il film Respect. Diretto da Liesl Tommy, con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald.

Ambientato a Detroit nel 1952 e a Detroit, dove la piccola Aretha vive con le sorelle e il padre, un pastore battista. La morte della mamma ha traumatizzato la bambina che si rifiuterà di parlare finché il padre, durante una funzione, la costringe a cantare in chiesa. E lei rivela un talento precoce e fuori dal comune: seguono figli, mariti, dipendenze, frustrazioni e la storia del successo planetario di quella che è stata la più grande cantante gospel della storia e una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale Usa.

Ambizioso e completo biopic, realizzato nell’anno in cui Aretha, a 76 anni, moriva per un tumore al pancreas: prima della sua scomparsa la Franklin aveva fatto in tempo a dare il suo benestare alla splendida protagonista del film, Jennifer Hudson, già premio Oscar come migliore attrice non protagonista per “Dreamgirls”, che si è presa in carico anche l’impegnativo compito di reinterpretare i brani originali.