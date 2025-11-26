Chi l’ha visto, anticipazioni stasera 26 novembre: tutti i casi trattati da Federica Sciarelli

La puntata di stasera di Chi l’ha visto? torna sul caso di Claudio Mandia, con documenti inediti e il padre del ragazzo in studio

La nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3 offre tutta una serie di approfondimenti davvero molto significativi. Federica Sciarelli torna ad approfondire diversi temi che hanno avuto molto spazio anche nelle pagine di cronaca.

Chi l’ha visto, si parla del caso di Claudio Mandia

Su tutti il focus della serata è sicuramente la vicenda di Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia morto in circostanze poco chiare a New York alla vigilia dei 18 anni. Il caso, già al centro di indagini e ricostruzioni, torna ora con documenti e testimonianze che aggiungono sfumature decisive al racconto degli ultimi giorni del ragazzo.

L’isolamento imposto dal college, la punizione al ragazzo contestata dalla famiglia e un momento di solitudine che precede il suicidio: elementi dolorosi che il programma affronterà nel tentativo di chiarire cosa sia davvero successo al ragazzo. In studio ci sarà il padre di Claudio, che ripercorre la battaglia per ottenere risposte, ancora poco chiare ed evasive, sulle minacce di suicidio riferite agli insegnanti ma mai comunicate ai genitori.

Il caso di Liliana Resinovich

La puntata segue poi gli sviluppi del caso di Marzia Capezzuti, segnato da uno dei momenti più forti delle ultime udienze: la figlia di Barbara Vacchiano che urla Assassina alla madre imputata nel caso, in un’aula tesa e lacerata. Spazio anche alla drammatica morte di Liliana Resinovich che, a distanza di quattro anni, vede indagato il marito, Sebastiano Visintin con nuovi racconti e una testimonianza che potrebbe riaprire piste già discusse, ricordando quanto il dolore della famiglia resti ancora oggi vivo e irrisolto.

Chi l’ha visto? è in onda stasera alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove la puntata sarà disponibile anche on demand immediatamente dopo la sua messa in onda live.