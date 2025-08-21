“Chi lascia”. Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa

Nella nuova serie di episodi de La Promessa, gli equilibri tra i personaggi si ribaltano, creando nuove alleanze e svelando verità nascoste. Il ritorno di Petra, sempre pronta a proteggere Pia, segna l’inizio di un legame tra le due nemiche giurate che sembra ormai inseparabile. Ma cosa si nasconde dietro questa improbabile alleanza? Mentrae Curro si prepara a lasciarsi finalmente alle spalle il tormentato passato con Martina, l’amore con Angela cresce, portando con sé una nuova scoperta emozionale che nessuno si aspettava.

Uno degli sviluppi più sorprendenti è la confessione di Curro, che rivela di aver denunciato Lorenzo, il capitano, dopo aver trovato documenti incriminanti. La notizia dell’arresto di Lorenzo, diffusa rapidamente in tutto il palazzo, scuote la famiglia, dividendo il sollievo per la giustizia con la preoccupazione per le conseguenze. A raccontare la verità a Lope, Vera e Pia è proprio Curro, il cui gesto getta una luce nuova sulla sua figura. Mentre la famiglia si trova a fare i conti con le sue azioni, Curro sembra determinato a seguire un nuovo cammino, quello del cuore, con Angela. I due finalmente si abbandonano alla passione, sancendo un nuovo capitolo sentimentale che i fan avevano tanto atteso.

Nel frattempo, il conflitto tra Manuel e Alonso raggiunge il suo culmine. Il padre e il figlio si trovano di fronte a un confronto che non riguarda solo gli affari, ma le loro vite, le loro emozioni, i loro sogni. Manuel è pronto ad andare fino in fondo, a non fidarsi di Leocadia e a lottare per il controllo dell’azienda. Ma mentre Enora cerca di convincerlo a riconciliarsi con il padre, Manuel è troppo ferito per fare un passo indietro.

La Promessa: a chi diremo addio?

Sul fronte delle domestiche, Pia è sorpresa mentre curiosa nell’ufficio del maggiordomo, ma Petra interviene, ribaltando la situazione. La sua protezione nei confronti di Pia crea nuovi dinamiche che potrebbero cambiare le sorti della famiglia.

Se le storie d’amore appassionano, altrettanto intriganti sono i segreti che emergono. Cristóbal, sempre più misterioso, intrattiene incontri sospetti con Angela, ma ciò che davvero sconvolge è la verità che lega lui e Leocadia: i due sono amanti. Un segreto che potrebbe gettare nel caos l’intera tenuta. Mentre Vera e Teresa si infilano furtivamente nella biblioteca alla ricerca di informazioni sulla Duchessa di Carril, ciò che scoprono potrebbe far crollare ogni certezza.

Sul piano personale, Ricardo, oppresso dal suo matrimonio con Ana, confessa a Pia le sue difficoltà nell’ottenere l’annullamento del matrimonio. La sua impotenza di fronte a un destino che sembra scritto lo porta a cercare altre strade, mentre la vita di Vera, sospesa tra speranza e paura, prende pieghe inaspettate.

Nel frattempo, Leocadia è indecisa di fronte alla proposta di Manuel, che vuole tenerla lontana dagli affari. La giovane donna, sempre più al centro degli eventi, rimanda la decisione, ma il suo futuro nella famiglia è sempre più incerto.