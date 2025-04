Chi è Monica Giandotti, la nuova conduttrice di Tg2 Post. Carriera e vita privata della giornalista

Dal 14 aprile sarà lei il volto di Tg2 Post. Parliamo di Monica Giandotti, la giornalista del Tg3 Linea Notte (ormai ex) che prenderà il posto di Manuela Moreno, passata alla direzione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini, dove debutterà nel nuovo programma di Peter Gomez: Un alieno in patria (in onda nell’access prime time di Rai3).

Romana, classe 1978, fin da giovanissima Monica Giandotti ha mostrato una forte passione e una propensione per la scrittura. La sua rincorsa al sogno di diventare giornalista comincia realizzando alcuni servizi sportivi per emittenti locali di Roma. Nel 2000 ha inizio la sua collaborazione con Canale Dieci a Ostia, dove conduce un talk show a carattere politico. Si fa ben presto notare per la professionalità e l’abilità alla conduzione al tg nazionale del canale Home Shopping Europe (oggi GM24).

Una carriera giornalistica già ben avviata non le impedisce di coltivare gli studi e di conseguire un master in diritto europeo e un dottorato di ricerca presso l’Università di Teramo. Nel 2011 diventa inviata di Blog – La versione di Banfi di Alessandro Banfi su Rete 4. Realizza anche Anno Zero con Michele Santoro e conduce il Tg all’interno della trasmissione (nella seconda puntata di Anno Zero 5).

Monica Giandotti: una carriera sempre in ascesa, da Linea Notte a Tg2 post

Spigliatezza e capacità di dialogo sono i punti di forza che la rendono Monica Giandotti uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico. Nel 2003 arriva per lei l’approdo in Rai, dove si segnala alla conduzione di Agorà Estate su Rai 3 (tra 2018 e 2019) prima di passare all’edizione delle 19 del Tg3. Fino al 2020 la giornalista occupa questo ruolo fino a quando non passa su Rai1 a presentare e condurre Unomattina, affiancando Marco Frittella e di Eleonora Daniele con le sue “storie italiane”.

Da settembre 2022 la troviamo di nuovo sul terzo canale Rai a condurre Agorà, lasciando così la conduzione di Unomattina a Massimiliano Ossini. Dal 4 settembre 2023 conduce invece Tg3 Linea Notte. Adesso la conduttrice – che gode di grande fiducia in via Mazzini – sbarca su Rai 2, dove è stata assegnata alla redazione Esteri del Tg2.

Qui condurrà tutti gli appuntamenti Tg2 Post dal lunedì al venerdì alle 21 al termine dell’edizione delle 20:30 del Tg2 della sera. Ad attenderla c’è un compito non facile: quello di risollevare gli ascolti di una fascia oraria in crisi da diverso tempo.

Monica Giandotti, la vita privata e il botta e risposta con Giletti

Nella vita privata Monica Giandotti è sposata dal 2011 con Stefano Cappellini, giornalista catanese che scrive Liberazione, Il Riformista e La Repubblica. Dal 2011 è caporedattore del Messaggero. Attivo anche nel campo del giornalismo televisivo, Cappellini è spesso ospite nei talk show e ha collaborato a diversi programmi su varie reti: da Batti e Ribatti (Rai1) a Controcorrente (Sky), fino a Matrix (Canale 5) e Exit (LA7).

Nel 2018 è nato Giulio, primo figlio della coppia. A unire Monica Giandotti al marito è anche la passione per Vasco Rossi e Ludovico Einaudi. La giornalista romana è grande amica di Serena Bortone, conosciuta ai tempi di Agorà su Rai3. Proprio in questi giorni Giandotti è stata protagonista di uno scambio “pepato” con Massimo Giletti.

Lo scorso lunedì sera il noto conduttore ha ceduto la linea a Linea Notte con il suo Lo Stato delle cose. Giletti però è incorso in un lapsus chiamandola “Giannotti”. La reazione pungente della conduttrice non si è fatta attendere: “Caro Massimo, grazie per la linea. Una piccola annotazione: è Giandotti e non Giannotti, così magari la prossima ci salutiamo con i cognomi giusti”.