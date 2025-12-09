Chi è il vincitore di Tu Si Que Vales e quanto ha vinto

L’edizione 2025 di Tu sì que vales è stata ha vinta da Kay La Ferrara, di 10 anni e originario di Roma. Il bambino è riuscito a trionfare nel programma conquistando tutti con un numero di magia. La performance è infatti stata subito apprezzata dalla giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ma ha soprattutto convinto il pubblico da casa che è rappresentato da Sabrina Ferilli e che ha premiato il concorrente con il 38.68 % delle preferenze.

Kay non è stato però presente in studio al momento della premiazione, dato che i minorenni non possono comparire nel piccolo schermo in tarda sera. Al suo posto è arrivata la mamma con il cartonato del figlio. L’ultima puntata del talent show di Canale 5 è stata condotta da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tra gli ospiti ci sono invece stati Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia e Giucas Casella.

Chi è il vincitore Kay La Ferrara

Originario di Roma, il piccolo vincitore ha 10 anni e ha il sogno di diventare un mago in futuro. “Da grande voglio fare il mago” – ha raccontato lui – “mi è nata questa passione quando ero al compleanno di mio cugino e mio zio ha fatto alcune cose di magia, cosi mi sono incuriosito ed ho provato a fare magia“. Kay è quindi apparso subito molto spigliato ma soprattutto bravo nel mostrare il suo talento con la bacchetta magica. Ha inoltre messo in evidenza che il suo idolo è Harry Potter, ma ha anche svelato che ha un peluche bianco, una chitarra e una sfrenata passione per la magia, che resta il suo più grande amore.

Kay La Ferrara ha quindi vinto il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Lui stesso ha affermato di voler vincere per poter “ripagare la famiglia di tutti i sacrifici fatti per me”. Gli spettatori hanno così fatto il suo nome, decretando il concorrente più meritevole della dodicesima edizione di Tu sì que vales e hanno espresso il proprio voto tramite sms. Per votare hanno indicato il proprio preferito mediante l’apposito numero dedicato o grazie all’app Witty Tv e l’app di Mediaset Infinity.

La classifica finale di Tu sì que vales

I concorrente si sono sfidati dividendosi in gruppi da quattro. Da ogni gruppo è uscito un vincitore che ha continuato verso la vittoria. Ecco la classifica finale: