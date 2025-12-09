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Chi è il vincitore di Tu Si Que Vales e quanto ha vinto

Jay La Ferrara è il vincitore di Tu sì que vales 2025. Il mago-bambino ha conquistato tutti con i suoi numeri.

di Stefania Meneghella
Chi è il vincitore di Tu Si Que Vales e quanto ha vinto
9 Dicembre 2025 14:30

L’edizione 2025 di Tu sì que vales è stata ha vinta da Kay La Ferrara, di 10 anni e originario di Roma. Il bambino è riuscito a trionfare nel programma conquistando tutti con un numero di magia. La performance è infatti stata subito apprezzata dalla giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ma ha soprattutto convinto il pubblico da casa che è rappresentato da Sabrina Ferilli e che ha premiato il concorrente con il 38.68 % delle preferenze.

Kay non è stato però presente in studio al momento della premiazione, dato che i minorenni non possono comparire nel piccolo schermo in tarda sera. Al suo posto è arrivata la mamma con il cartonato del figlio. L’ultima puntata del talent show di Canale 5 è stata condotta da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tra gli ospiti ci sono invece stati Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia e Giucas Casella.

Chi è il vincitore Kay La Ferrara

Originario di Roma, il piccolo vincitore ha 10 anni e ha il sogno di diventare un mago in futuro. “Da grande voglio fare il mago” – ha raccontato lui – “mi è nata questa passione quando ero al compleanno di mio cugino e mio zio ha fatto alcune cose di magia, cosi mi sono incuriosito ed ho provato a fare magia“. Kay è quindi apparso subito molto spigliato ma soprattutto bravo nel mostrare il suo talento con la bacchetta magica. Ha inoltre messo in evidenza che il suo idolo è Harry Potter, ma ha anche svelato che ha un peluche bianco, una chitarra e una sfrenata passione per la magia, che resta il suo più grande amore.

tu si que vales chi ha vinto
Chi ha vinto Tu sì que vales (foto ig @tusiquevales_it) tvblog.it

Kay La Ferrara ha quindi vinto il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Lui stesso ha affermato di voler vincere per poter “ripagare la famiglia di tutti i sacrifici fatti per me”. Gli spettatori hanno così fatto il suo nome, decretando il concorrente più meritevole della dodicesima edizione di Tu sì que vales e hanno espresso il proprio voto tramite sms. Per votare hanno indicato il proprio preferito mediante l’apposito numero dedicato o grazie all’app Witty Tv e l’app di Mediaset Infinity.

La classifica finale di Tu sì que vales

I concorrente si sono sfidati dividendosi in gruppi da quattro. Da ogni gruppo è uscito un vincitore che ha continuato verso la vittoria. Ecco la classifica finale:

  • Kay La Ferrera 38,68%
  • Terry Fator 29,16%
  • Ping Pong Pang 21,31%
  • Dundu Giganti di Luce 10,85%

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