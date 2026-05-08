Chi è il nuovo fidanzato di Ambra: tutto su Paolo Cibelli

Un amore ufficializzato, sorrisi e nuova vita: chi è il compagno di Ambra

Dopo un lungo periodo di riservatezza e indiscrezioni che si rincorrevano sottovoce, la relazione tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli è diventata ufficialmente di dominio pubblico. La coppia ha scelto di uscire allo scoperto con naturalezza, mostrandosi affiatata in momenti di vita quotidiana e confermando un legame che sembra aver restituito serenità all’attrice.

Ma dietro l’immagine del nuovo compagno si cela una delle figure più potenti e rispettate dell’industria discografica nazionale, un uomo che ha saputo trasformare la passione per il vinile in una carriera ai vertici delle major mondiali.

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra

Pico Cibelli, milanese nato nel 1977, respira musica fin dall’infanzia grazie all’attività di famiglia, lo storico negozio Pico Disco. Questa formazione “sul campo” lo ha portato a debuttare giovanissimo come DJ e produttore nei club del Nord Italia, prima di intraprendere una scalata manageriale che lo ha visto ricoprire ruoli di crescente responsabilità.

Dal 2022 siede sulla poltrona di Presidente di Warner Music Italia, un traguardo raggiunto dopo aver prestato il suo intuito a colossi come Universal e Sony Music. Il suo lavoro si svolge prevalentemente dietro le quinte, dove agisce come un vero architetto del successo, capace di leggere le tendenze del mercato prima che diventino fenomeni di massa.

La profondità della sua influenza è testimoniata dalle collaborazioni con i nomi più illustri della musica italiana. Nel corso degli anni, Cibelli ha guidato il percorso artistico di icone del pop come Jovanotti, Gianna Nannini e Marco Mengoni, ma è stato anche tra i principali artefici dell’ascesa della scena urban, lavorando a stretto contatto con pesi massimi del calibro di Fabri Fibra e Marracash.

Sotto la sua supervisione sono passati anche i grandi fenomeni globali del momento, dai Maneskin ai Pinguini Tattici Nucleari. Oggi, questo bagaglio di successi professionali si intreccia con una sfera privata ritrovata accanto ad Ambra, in un equilibrio che sembra poggiare sulla solidità di un uomo abituato a gestire il talento e la pressione con estrema naturalezza.