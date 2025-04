Chi è Giorgio Grignaffini, il nuovo direttore di Rete4

Giorgio Grignaffini è il nuovo direttore di Rete4: ecco chi è il noto manager, ex Direttore Editoriale Taodue. Tutto su di lui.

Mediaset guarda al futuro televisivo in modo propositivo e vara una serie di cambiamenti nei palinsesti delle prossime stagioni, ma anche ai vertici delle varie testate di rete. Un rinnovamento della struttura organizzativa necessario per dare nuovi impulsi all’azienda e valorizzarne la crescita verso un assestamento che promuove le risorse interne del gruppo. Non a caso punta su manager che lavorano nel network da diversi anni e hanno contribuito alla sua crescita e affermazione.

Un avvicendamento necessario per apportare novità rilevanti alle varie emittenti, ma soprattutto che comporta visioni originali e innovative che mirano a riadattare in modo moderno i palinsesti delle tre reti generaliste: “Sebastiano Lombardi, attuale direttore di Retequattro, viene assegnato l’incarico di Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento. Lombardi lavorerà alle dirette dipendenze di Massimo Porta, Direttore Intrattenimento.” Così è scritto nella nota stampa di Mediaset.

Nel comunicato si legge poi: “La Direzione di Retequattro viene affidata a Giorgio Grignaffini, attuale Direttore Editoriale Taodue, alle dirette dipendenze di Giovanni Modina, Direttore Palinsesto e Programmazione Mediaset“. La dirigenza Mediaset, ha poi augurato ai suoi manager buon lavoro. Berlusconi crede molte nelle persone che hanno contribuito a far crescere e rinnovare l’azienda e non poteva non dare loro nuove opportunità di crescita personale e non solo. I vertici del Biscione sono certi del lavoro dei manager citati e delle loro potenzialità.

Giorgio Grignaffini, chi è il neo direttore Rete 4

Giorgio Grignaffini è il neo direttore di Rete 4. Subentra la posto di Sebastiano Lombardi che è responsabile di tutti i programmi in onda, tranne che Quarto Grado che era presente nel palinsesto già prima del suo arrivo. Lombardi ha diretto Rete 4 per 11 anni e ora cede il testimone ad un collega dalle potenzialità professionali eccezionali. Classe 1967, Grignaffini è nato a Parma ed è laureato in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano e in Filosofia presso l’Università di Parma; D.E.A. in Théorie du cinéma et de l’audiovisuel presso La Sorbonne Nouvelle (Paris III).

Dal 2002 lavora a Mediaset nella sezione fiction e ha dimostrato anche di essere un manager attento e preparato. Nel corso del suo lavoro a Taodue Film ha fatto scelte vincenti che hanno portato all’azienda numerosi introiti pubblicitari e successi in fatto di Auditel. Vanta inoltre una notevole esperienza nel campo della semiotica e della teoria dei media cha ha approfondito in diverse attività accademiche e progetti didattici. Gode della stima dei vertici di rete che ne hanno elogiato qualità e lavoro.

Sebastiano Lombardi nuovo Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento

Per più di 10 anni Sebastiano Lombardi è stato alla guida di Rete 4. Ha dato all’emittente un impostazione dedita all’approfondimento e all’informazione riscontrando il favore del pubblico. Mediaset lo ha nominato neo Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento. Nato negli Stati Uniti nel 1970 Lombardi è laureato in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano, e dal 1999 al 2003 ha lavorato in Rai.

E’ entrato a Mediaset nel 2004 dove ha ricoperto diversi ruoli: è stato responsabile iniziative editoriali Sport Mediaset e successivamente è subentrato alla Direzione Generale Informazione, prima come responsabile Sviluppo Prodotto poi come direttore Marketing operativo. Nel 2014 gli è stata affidata la gestione di Rete 4 per cui ha fatto scelto sempre vincenti.