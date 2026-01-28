Tutti pazzi per Elisabetta, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato sia il pubblico che Maria De Filippi.

Chi è Elisabetta di Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, profilo instagram. Tutto sulla dama del trono over

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Elisabetta, una signora dinamica, energica e con un carattere schietto e diretto che si è fatta immediatamente notare sia dalla prima puntata di cui è stata protagonista. Elisabetta ha raggiunto il centro dello studio durante la puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio 2026 per raccontare della sua conoscenza con Sebastiano Mignosa, il cavaliere siciliano che l’ha conquistata sin dai primi momenti.

Allegra, schietta e diretta, Elisabetta è una donna che si fa notare sia caratterialmente che esteticamente. Caratteristiche che hanno portato Sebastiano ad iniziare una frequentazione. Tuttavia, la presenza di Elisabetta ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico che è stata soddisfatta dalle domande di Maria De Filippi che le ha permesso di svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata.

La vita privata e il lavoro di Elisabetta di Uomini e Donne

Elisabetta non ha mariti e non ha figli ed è single da diverso tempo. In compenso è zia dei figli delle due sorelle a cui è fortemente legata. Elisabetta vive a Porto Azzurro, un borgo marinaro dell’Isola d’Elba dove è titolare di un panificio che si chiama “Da Betta” e che durante i mesi invernali tiene chiuso per circa due mesi concedendosi delle meritate vacanze.

L’età così come il cognome di Elisabetta non sono nati anche se dovrebbe avere un’età tra i 40 e i 50 anni. Ad oggi, dunque, non si conosce neanche il suo profilo Instagram. La sua caratteristica principale è quella di non voler nessuno nel letto. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, ha svelato di non dormire con nessuno.

La conoscenza con Sebastiano Mignosa

Elisabetta si è tuffata nella conoscenza con Sebastiano Mignosa con cui, dopo i primi appuntamenti a Roma, ha anche trascorso dieci giorni all’Isola d’Elba. Durante i giorni trascorsi insieme non sono mancate le incomprensioni dovute ad una sua esigenza. “Io non dormo con nessuno”, ha svelato Elisabetta nello studio di Uomini e Donne. Sebastiano, in studio, ha ammesso di essere infastidito da questa situazione al punto da aver deciso di conoscere anche un’altra dama, Manuela, arrivata in trasmissione esclusivamente per lui.

Elisabetta, di fronte alla scelta del cavaliere siciliano di uscire anche con Manuela, ha messo un punto alla loro frequentazione ma Sebastiano, dopo aver eliminato la signora Manuela, ha provato a riconquistare la sua fiducia regalandole anche dei fiori e, pur non fidandosi totalmente di lui, Elisabetta ha accettato di concedergli una seconda possibilità.