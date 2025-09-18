Chi è e cosa fa la moglie di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese: uno degli chef più amati della tv italiana. Non solo passione per la cucina e partecipazioni televisive, nella sua vita c’è sempre stata una donna che rappresenta per lui un fondamentale punto di riferimento. La moglie si chiama Wilma Oliviero e ha anche lei un passato nel piccolo schermo.

La carriera e il lavoro prestigioso

Wilma è un’ex modella e imprenditrice, che al momento ricopre il ruolo di AD alla AB Normal, società che si occupa delle attività professionali del marito come la produzione dei programmi tv e ristoranti. Originaria di Telese Terme (Benevento), è cresciuta in Calabria e si è diplomata al Liceo Scientifico, trasferendosi poi a Milano per continuare gli studi universitari in Scienze Politiche. Oliviero ha inoltre un passato in televisivo, anche se lei ha sempre sognato di essere autrice di trasmissioni televisive. Durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha infatti dichiarato di aver condotto il Tg Rosa su Odeon Tv e una stagione di Ok il pezzo è giusto, grazie al quale ha conosciuto il marito Borghese. “I miei genitori consideravano la moda e la televisione una cosa poco seria” – ha dichiarato lei – “così ad un certo punto mi sono rassegnata e ho mollato“.

Lei stessa ha tra l’altro ammesso di aver ricevuto molte offerte per tornare in tv ma di aver deciso di rifiutare. “Non è che accetto adesso che sono la moglie di Borghese” – ha spiegato – “ dovevano propormelo venti anni fa. E poi, naturalmente, mi hanno accusato di voler fare carriera con il matrimonio. Ma di cosa stiamo parlando? Quando ci siamo conosciuti, io il mio lavoro ce l’avevo già e Alessandro non era celebre come adesso”.

Il matrimonio e i figli

Wilma e Alessandro Borghese si sono conosciuti nel 2008, quando lei aveva 34 anni ed era manager della Digital Bros. “Stavamo lavorando al videogioco Cooking Mama e cercavamo uno chef giovane e brillante” – ha raccontato – “Alessia Ventura, che avevo conosciuto a Ok Il prezzo è giusto, mi ha dato il numero di Alessandro”.

La proposta di matrimonio è stata fatta in aereo e le nozze sono avvenute nel luglio 2009. “Prima di me, lui ha avuto tantissime amanti” – ha raccontato Wilma – “poi però da adulti consapevoli abbiamo messo in discussione le nostre vite precedenti e ci siamo scelti. Ci siamo sposati in fretta perché, se credi nella coppia, il matrimonio definisce bene i ruoli, suggella l’amore, non è solo un pezzo di carta”. Dalla loro relazione sono nate le due figlie Arizona e Alexandra, venute rispettivamente al mondo nel 2012 e nel 2016.