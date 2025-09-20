Chi è Alex Baudo il figlio “ritrovato” di Pippo Baudo: età, la mamma Mirella, lavoro

Pippo Baudo ha avuto un figlio “segreto” che è nato da un amore clandestino e che è stato riconosciuto solamente quando lui aveva 30 anni. Si chiama Alessandro e ha anche lui parlato del dolore provato per la perdita del papà. Nato a Roma nel 1962, è sempre stato molto distante dalle luci dei riflettori. La mamma Mirella Adinolfi è stata sposata con Tullio Formosa, dirigente Rai, e la verità sulla paternità del ragazzo è uscita solo dopo la morte di quest’ultimo.

La vita e la carriera di Alessandro Baudo

Il figlio di Pippo Baudo si è diviso negli anni tra Australia, Canada e Italia. All’età di 6 anni si è infatti trasferito in Canada insieme alla madre e al padre putativo. Nel 1974, si è invece spostato definitivamente in Australia, per poi tornare nel Bel Paese nel 2022 per stare insieme a Pippo. Della sua vita privata non si sa molto, ma si sa che è papà di Sean, nato nel 1990 e che lo ha reso nonno nel 2010. Pippo Baudo era infatti bisnonno. Alessandro ha inoltre perseguito la carriera musicale, pubblicando sette album e coltivando la passione per le sonorità italiane, in particolare quelle di Gino Pauli. Il ritorno in Italia è avvenuto nel 2022, dopo anni di assenza. Baudo Jr si è infatti trasferito a Terni, anche per la voglia di stare accanto al padre. “Ha la sua bella età ma la sua tempra è forte” – ha detto lui in passato – “la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro‘”. Pippo Baudo e la scoperta della paternità

Alex ha scoperto di essere figlio di Pippo in età matura, come ha rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata nel 2017. “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti” – ha raccontato – “Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti… Pippo è una persona pulita e onesta“. Negli anni tra i due è stato costruito un legame molto forte: “Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. Il nostro è un classico rapporto tra padre e figlio“, ha dichiarato il figlio del conduttore in un’intervista a Storie Italiane.