Chi Caroline Tronelli, tutto sulla nuova fidanzata di Stefano de Martino

Era stata avvistata insieme a De Martino a fine luglio. E ora, suo malgrado, è protagonista-vittima della vicenda del video rubato.

La scoperta di un furto di dati sensibili e video intimi da parte di hacker ha scosso il mondo del gossip e del crimine informatico. Ma prima di questo, c’era un’altra storia che stava prendendo piede: chi è veramente Caroline Tronelli, la nuova fidanzata di Stefano De Martino?

A fine luglio, la ragazza era apparsa per la prima volta al fianco di Stefano De Martino, un volto noto della televisione italiana. All’inizio, si parlava di una semplice amicizia tra i due. Tuttavia, un paparazzo ha fotografato un bacio appassionato su una barca a Porto Cervo, un’immagine che ha fatto il giro dei rotocalchi, trasformando la giovane Caroline da “ragazza della porta accanto” a una vera e propria celebrità.

Chi è Caroline Tronelli?

Classe 2001, Caroline è figlia di Stefano Tronelli, un imprenditore di successo che ha fondato la Tron Group Holding, una società di consulenza strategica dal fatturato che supera i 13 milioni di euro. Cresciuta a Roma, la giovane ha radici napoletane, ma non ha mai cercato la fama né ha intrapreso la carriera da influencer. Nonostante questo, l’incontro con De Martino, volto noto della televisione italiana, l’ha messa al centro dell’attenzione mediatica.

Caroline non ha mai avuto la volontà di esporsi al pubblico come molti suoi coetanei. Abita ancora con la sua famiglia e vive una vita lontana dai riflettori. Tuttavia, la sua relazione con De Martino, celebre per la sua carriera televisiva e la sua vita sentimentale travagliata, l’ha catapultata nel gossip nazionale. Il racconto di una storia d’amore seguita da immagini romantiche in Sardegna è stato presto messo in ombra dal dramma che l’ha coinvolta.

Poi la vicenda del video privato, diffuso in rete. E, quindi, suo malgrado Caroline diventa ancor più nota. L’indagine, avviata dalla Procura, si concentra su accuse di accesso abusivo a un sistema informatico e diffusione illecita di materiale pornografico. Il video, che mostra i due giovani in un momento intimo, è stato pubblicato su un sito per video amatoriali a luci rosse con il nome di “De Martino”, portando rapidamente il filmato alla visibilità di migliaia di persone.

La Polizia Postale ha già avviato un’indagine approfondita per scoprire l’identità dell’hacker che ha estratto il video dal server della società che gestisce la videosorveglianza della casa di Caroline. Le autorità stanno indagando su possibili legami tra l’autore del furto e la compagnia che ha installato il sistema di sicurezza.