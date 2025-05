“Chi butti dalla torre Milly o Maria?”. L’epica risposta di Mara Venier (che sbotta)

Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, “chi butterebbe giù dalla torre” Mara Venier? La conduttrice è stata messa davanti a una scelta durante il Festival della Tv di Dogliani. Un quesito che è stato posto dal direttore de La Stampa Andrea Malaguti. Regina di Domenica In, lei stessa ha di recente annunciato che l’anno prossimo continuerà ad essere al timone dello storico talk show domenicale, anche se ci saranno molti cambiamenti e con lei potrebbero esserci degli altri colleghi, i cui nomi non sono ancora stati rivelati.

Le novità sulla prossima Domenica In

Proprio in occasione della sua partecipazione al Festival, la conduttrice ha parlato del programma che ha condotto per anni e che adesso potrebbe subire delle modifiche. “Io ci sarò” – ha fatto sapere lei – “Sarò la conduttrice ma insieme ad altri, ancora non sappiamo chi. Sarà una Domenica In un po’ più corale, spero con un gruppo di amici“. Ha inoltre dichiarato che il lavoro del programma quest’anno è andato anche meglio rispetto alle edizioni passate. “Vuol dire che la gente ha ancora voglia di vedermi” – ha continuato – “E poi quest’anno lavoro pure meno, sono più alleggerita e ho meno responsabilità“.

A proposito di Stefano De Martino, ha invece detto che è cresciuto tantissimo e che si fa voler bene dal pubblico. “Potrebbe fare una Domenica In veramente rivoluzionaria cambiando tutto” – ha ammesso – “E poi il mio successore potrebbe essere Alberto Matano, se vogliamo parlare di un taglio giornalistico e di interviste. Io vedo questo, Stefano e Alberto”. Mara Venier ha parlato anche di Fiorello che, durante una diretta Instagram, aveva affermato di come potrebbe essere una sua ipotetica Domenica In. “Io farei spettacolo” – ha detto lui – “non sono capace a fare le interviste. Farei il grande varierà del sabato sera, però la domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, duetti e super ospitoni“.

“Milly Carlucci o Maria De Filippi, giù dalla torre?“

A questa domanda – posta dal direttore de La Stampa Andrea Malaguti – Mara Venier ha risposto: “Se tu pensi di fare il trappolone, hai sbagliato indirizzo direttore. Il trappolone con me non funziona, hai trovato un osso duro“. E ancora: “Non ti rispondo. Sono venuta qua, sono partita da Milano, ho la febbre sono venuta qua per il mio pubblico che mi vuol bene e io mi vengo a fare dei nemici?“.