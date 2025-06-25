Cherry Season – La Stagione del Cuore è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Cherry Season, la prima serie turca che ha fatto esplodere la dizi-mania in Italia torna gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.

A quasi dieci anni dal suo debutto su Canale 5, era il 6 giugno 2016, la serie turca che ha fatto esplodere la dizi-mania in Italia torna gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 25 giugno. Stiamo parlando di Cherry Season – La Stagione del Cuore, la prima serie turca ad essere trasmessa in Italia, riuscita a conquistare milioni di telespettatori su Canale 5.

A partire dal 25 giugno l’amatissima dizi è disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con la prima stagione completa, composta da 92 episodi. Cherry Season – La Stagione del Cuore racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e di sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayoğlu), affascinante architetto e donnaiolo incallito.

Inizialmente legati da un finto fidanzamento mosso da gelosia e convenienza, Öykü e Ayaz si ritrovano ben presto coinvolti in un sentimento ben più profondo e autentico. Intorno a loro ruotano personaggi irresistibili: l’amica del cuore Burcu, il fidato e onesto Emre, la rivale in amore Seyma e il tormentato Mete, primo amore di Öykü e amico di Ayaz. Insieme, tra colpi di scena, equivoci e momenti indimenticabili, daranno vita a una commedia romantica divertente e appassionante, ambientata in una colorata Istanbul.

Grazie alla sua miscela perfetta di romanticismo e ironia, Cherry Season – La Stagione del Cuore è pronta a far sognare ancora una volta vecchi e nuovi fan.