Cher ospite di Verissimo

Cher, una delle più amate icone della musica internazionale, sarà ospite di ‘Verissimo’ di domenica 12 novembre 2023. La popstar si racconterà, in una lunga intervista, a Silvia Toffanin. L’annuncio ufficiale, qualche ora fa, nel nuovo promo andato in onda stasera durante ‘Caduta libera’.

La cantante, qualche settimana fa, a dieci anni dal suo ultimo album di inediti e a 5 da un disco di cover dei maggiori successi degli Abba, ha pubblicato un nuovo lavoro discografico, con 13 canzoni di Natale, dal titolo ‘Christmas’. Tra gli ospiti d’eccezione, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Michael Bublé, il rapper Tyga e Darlene Love.

A 77 anni, Cher ha, recentemente, subito delle perdite affettive, come la morte dell’amica di lunga data, Tina Turner, a maggio e di sua madre, Georgia Holt, a 96 anni, poco prima delle vacanze dello scorso anno. Questo progetto musicale è dedicato a lei.

La cantautrice, inoltre, sta vivendo una storia d’amore inaspettata con il produttore Alexander Edwards, 40 anni più giovane di lei, che, di fatto, l’ha incoraggiata a tornare in studio dopo diversi anni di silenzio. È lui il produttore di ‘Christmas’ ed è il principe artefice della collaborazione con Tyga.

Cher, in questi giorni, sta festeggiando anche un altro importante traguardo artistico: i venticinque anni di ‘Believe’, la hit che l’ha fatta apprezzare dai fan di tutto il mondo.

La cantante, nel corso della sua sessantennale carriera, vanta una serie di record: ha inserito 30 album nella classifica Billboard 200 e piazzato 12 successi nella top 10 della Billboard Hot 100.

Indiscussa icona della comunità lgbtq+ (al pari di Madonna), Cher ha sposato la causa dei diritti gay lottando contro ogni forma di discriminazione.

CHRISTMAS CHER – TRACKLIST

DJ Play A Christmas Song

What Christmas Means To Me (with Stevie Wonder)

Run Run Rudolph

Christmas (Baby, Please Come Home) [with Darlene Love]

Angels In The Snow

Home (with Michael Bublé)

Drop Top Sleigh Ride (with Tyga)

Please Come Home For Christmas

I Like Christmas

Christmas Ain’t Christmas Without You

Santa Baby

Put A Little Holiday In Your Heart (with Cyndi Lauper)

This Will Be Our Year