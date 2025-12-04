Checco Zalone, il trailer di Buen Camino: un ritorno alle origini cinematografiche del comico

Luca Medici ritrova Gennaro Nunziante. Questa forse è la nota più rilevante all’interno del trailer del prossimo film che vede protagonista il comico pugliese. Checco Zalone, la maschera umoristica di Medici, riprende il filone che lo ha reso celebre. La comicità, anche cruda e spietata, come arma di ribellione.

C’è modo e maniera di fare un film del genere, l’esperimento alla regia con Tolo Tolo per Luca Medici è andato bene soltanto parzialmente. I numeri di incasso sono stati molto elevati, ma rispetto a Quo Vado? non c’è stata una condivisione massiccia. Quel lungometraggio sembra essere ancora molto discusso, a partire dalla messa in onda del trailer: un’anticipazione completamente diversa da quel che poi emerge nell’opera cinematografica.

Checco Zalone, il trailer del nuovo film

Il pubblico, in quel frangente, si è trovato spiazzato. Non sapeva se e quando avrebbe trovato quello che aveva apprezzato nel trailer. Una discussione andata avanti per settimane, circa la metamorfosi di Zalone-Medici alla regia. Stavolta – a distanza di 5 anni – Medici torna a fare l’interprete collaborando anche alla sceneggiatura e Nunziante (in grado di dare uno sviluppo differente anche alle storie) a dirigere. Buen Camino esce a Natale, altra data strategica, perchè sotto le feste il cinema trova il proprio lustro. Almeno in Italia.

In questo caso, niente “tranelli”: il trailer rispecchia perfettamente quello che il film mostrerà. L’attesa serve solo ai fan per capire quale sarà il tipo di comicità e come si evolverà nel corso della storia. La trama, però, è chiara sin dalle prime battute. Medici, nello specifico, ha ritrovato una linearità che lo riporta ai tempi di Cado Dalle Nubi, dove metteva la propria impronta senza assumersi tutti gli oneri. Con Buen Camino, ha avuto anche l’occasione di cimentarsi ancora con le canzoni, lasciando però che a dirigere fosse un team di regia (guidato da Nunziante) specifico.

La settima arte riparte dal duo Medici-Nunziante

Medici, alias Zalone, ha fatto un passo indietro per cercare di compierne due in avanti. La regia la riprenderà, eventualmente, più avanti. Ora c’è bisogno della maschera di Zalone dei tempi d’oro: quello che diverte e fa divertire per settimane, questo chiede una parte del cinema italiano e Medici-Nunziante arrivano in soccorso. L’usato sicuro, con un pizzico di avanguardia, paga sempre. Specialmente in un momento in cui, in Italia, la Settima Arte e lo spettacolo non sono priorità.