Che titolo di studio ha Al Bano Carrisi? “Ero bravissimo in disegno…”

Non tutti i percorsi di successo passano dai banchi di scuola, e la storia di Al Bano Carrisi lo dimostra con una chiarezza quasi disarmante.Uno degli artisti più popolari della musica italiana, protagonista di decenni di carriera tra palcoscenici internazionali e successi senza tempo, racconta senza filtri un capitolo meno noto della sua vita: quello

Non tutti i percorsi di successo passano dai banchi di scuola, e la storia di Al Bano Carrisi lo dimostra con una chiarezza quasi disarmante.

Uno degli artisti più popolari della musica italiana, protagonista di decenni di carriera tra palcoscenici internazionali e successi senza tempo, racconta senza filtri un capitolo meno noto della sua vita: quello legato agli studi interrotti prima del diploma.

L’occasione è arrivata durante un’intervista all’agenzia Adnkronos, in concomitanza con il periodo degli esami di maturità. Un tema che ogni anno riporta al centro dell’attenzione il valore del percorso scolastico, ma che nel caso del cantante pugliese assume contorni diversi.

Al Bano non ha mai nascosto di aver abbandonato gli studi molto presto. Frequentava l’istituto magistrale con l’obiettivo, almeno inizialmente, di diventare maestro elementare. Un progetto che però si è interrotto bruscamente dopo una bocciatura al secondo anno.

Aveva appena 15 anni quando ha deciso di lasciare definitivamente la scuola. Una scelta che, raccontata oggi, non suona come un rimpianto ma piuttosto come una svolta inevitabile. La musica, infatti, aveva già preso il sopravvento su tutto il resto.

“Già cantavo”, ha spiegato. E non era una semplice passione adolescenziale: era già un percorso concreto, una direzione precisa che iniziava a dare i primi segnali di futuro.

Tra ingiustizie e ricordi di classe

Nel racconto emergono anche episodi leggeri, quasi ironici, che restituiscono l’immagine di uno studente fuori dagli schemi. Tra le materie preferite c’era il disegno, disciplina in cui si considerava particolarmente portato.

Un aneddoto in particolare resta emblematico: un elaborato realizzato per sé e uno per una compagna di classe. Il risultato? Un voto alto per lei, uno insufficiente per lui. Un’ingiustizia che, all’epoca, contribuì ad alimentare il senso di distanza dal mondo scolastico.

Non meno curioso il rapporto con la musica, proprio quella che sarebbe diventata la sua vita. Nonostante il talento evidente, anche qui i voti non premiavano il suo percorso. Eppure, già allora, alcuni insegnanti avevano intuito qualcosa, invitandolo a esibirsi davanti alla presidenza della scuola.

Col tempo, quella scelta precoce di lasciare gli studi si è trasformata in una traiettoria completamente diversa. Al Bano ha costruito una carriera che pochi artisti italiani possono vantare, attraversando generazioni e mercati, diventando un simbolo riconoscibile anche all’estero.

Quando oggi parla del diploma mancato, lo fa con una frase che sintetizza bene il suo percorso: una sorta di “laurea all’università della vita”. Un modo per dire che l’esperienza, il lavoro sul campo e la determinazione possono, in alcuni casi, sostituire i percorsi tradizionali.

Una storia che parla anche al presente

Il racconto di Al Bano arriva in un momento in cui il tema della formazione è più centrale che mai. Tra nuove competenze, lavori che cambiano e percorsi sempre meno lineari, la sua esperienza offre uno spunto diverso.

Non è un invito ad abbandonare la scuola, ma piuttosto una testimonianza concreta di come esistano strade alternative, spesso più rischiose ma talvolta capaci di portare lontano.