In una puntata di Che tempo che fa, in parte al servizio della snervante, e anche irritante, attesa per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, riguardante il nuovo DPCM circa le nuove misure per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato, Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, non ha deluso le attese per quanto riguarda l’intervista concessa a Fabio Fazio.

L’intervista, ovviamente, non è stata una show dall’inizio alla fine anche perché l’argomento non lo consente ma “per alleggerire”, come sottolineato in studio da Fazio, il conduttore ha voluto un po’ giocare a distanza con il presidente De Luca anche perché, detto sinceramente, l’occasione era ghiotta.

Ecco, quindi, che Fabio Fazio ha esordito, sottolineando la presenza di una mosca che ha disturbato il governatore durante il collegamento, citando subito l’imitazione di Maurizio Crozza:

Vedo che c’è una mosca che le sta dando fastidio. Glielo dico perché poi ci sarà Crozza che… L’avverto. La mosca, gliel’ha mandata Crozza…

Successivamente, Fazio ha mandato in onda l’ormai clip, diventata virale sul web, nella quale De Luca si è scagliato contro gli “irresponsabili” che si erano già organizzati per festeggiare la festa di Halloween, anzi “Allauin”, definita “una stupida americanata” e “un’immensa idiozia” al servizio del consumismo.

In studio, De Luca, stuzzicato da Fazio sul rischio di un incidente diplomatico con gli Stati Uniti (“Ha fatto paura lei contro Halloween! In una regione piena di turisti americani come la Campania…”), non ha avuto problemi nel rincarare la dose:

Non penso che avremo qualche incidente diplomatico per questa imbecillità come Halloween… È una cosa idiota che serve solo per incrementare i consumi inutili in Italia come in America…

De Luca non si è sottratto nemmeno quando si è trattato di commentare il 3-0 a tavolino a favore della Juventus contro il Napoli:

È stato un altro esempio dell’Italia del “mezzo mezzo”. L’ASL non ha fatto altro che il proprio dovere. La sentenza è limpida come una scodella di Bagna Càuda, diciamo così…

Fazio ha commentato quasi entusiasta:

È un’altra perla! Quando un ospite arriva preparato e porge il finale, io sono grato!

E, infine, è arrivata anche la battutina di De Luca all’indirizzo di Fazio:

Grazie a lei, Fazio e mi raccomando, fate tutti i tamponi nell’abbazia!

Fazio non ha colto il riferimento alla puntata di Che tempo che fa dello scorso 3 maggio e alla battuta del “fratacchione”, diventata un tormentone, capendo “Mazzini”, e quindi Viale Mazzini, piuttosto che “Abbazia”:

A trovarli i tamponi! Ma noi siamo a Milano, non stiamo a Mazzini…

Dopo una delle pause pubblicitarie di Che tempo che fa, Fazio ha ammesso la gaffe: