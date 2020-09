Era il 2017 quando Fabio Fazio salutava il pubblico di Rai 3 per l’ultima volta prima di approdare per due annate sulla prima rete Rai e successivamente per una sola edizione su Rai 2. Da questa sera, 27 settembre 2020, Che tempo che fa ritorna alla sua ‘rete madre’ dove nel 2003 ha visto la sua nascita.

Per la prima puntata della diciottesima edizione saranno numerosi gli ospiti che si alterneranno oltre le presenze fisse di Filippa Lagerback, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz oltre ad Enrico Brignano che quest’anno entrerà nel cast fisso e Roberto Saviano, curatore di uno spazio di approfondimento d’attualità previsto per tutta la stagione.

Fazio ospiterà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, seguirà un esclusivo intervento in diretta del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca.

E ancora Virginia Raffaele, Roberto Burioni, Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi, i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, mentre in studio sarà accolta la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri, recentemente vincitrice del premio Ischia come “Giornalista dell’anno”.

Per la parte musicale uno dei fenomeni dell’estate: il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode in una performance di Jerusalema collegati da Johannesburg.

Che tempo che fa – Il tavolo: ospiti

Ritorna anche lo storico appuntamento con il tavolo nella seconda parte del programma. Dopo i mesi del lockdown che hanno sospeso le presenze in studio, gli ospiti torneranno ad essere accolti da Fazio. Si siederanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e gli ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.