Che Tempo Che Fa ospiti stasera, 2 febbraio 2025: Adrien Brody, Paola Egonu e Lazza

Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 2 febbraio 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera, 2 febbraio 2025

Adrien Brody

Il programma ospita in esclusiva il premio Oscar Adrien Brody, in occasione dell’uscita del nuovo film diretto da Brady Corbet “The Brutalist”, nelle sale dal 6 febbraio, per cui l’attore ha vinto il Golden Globe lo scorso 5 gennaio come Miglior attore in un film drammatico ed è candidato ai prossimi Premi Oscar come Miglior attore protagonista. Il film – già vincitore di numerosi premi tra cui 3 Golden Globe e il Leone d’Argento per la Miglior Regia – è in lizza per ben 10 candidature agli Oscar.

I genitori di Giulio Regeni

In studio ci saranno anche genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi, ospiti a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016 nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani.

Lo sport con Paola Egonu

Spazio anche allo sport, con Paola Egonu, incoronata a inizio gennaio miglior giocatrice del mondo nel 2024 da Volleyball World, e vincitrice della storica Medaglia d’Oro con la Nazionale femminile di pallavolo alle scorse Olimpiadi di Parigi, dove è stata eletta miglior giocatrice e miglior opposto del torneo. Con la Nazionale, dal 2014, ha partecipato a 3 Olimpiadi, vinto 1 Argento e 1 Bronzo ai Mondiali, oltre che 1 Oro e 1 Bronzo agli Europei, mentre con le squadre di club, tra Italia e Turchia, ha vinto 3 Champions League, 1 Mondiale per club, 2 scudetti, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane.

La musica con Lazza

E poi la musica, con Lazza, nel 2024 l’artista più certificato FIMI, Disco di Diamante con il suo ultimo album “Sirio” – unico rapper solista in Italia ad aver mai raggiunto questo traguardo – e che nel suo palmares conta complessivamente, oltre al Disco di Diamante, anche 102 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro. L’artista sarà in tour dal 7 aprile nei club europei con il “Locura Euro Tour” e nell’estate 2025 si esibirà per la prima volta negli stadi, al Guido Teghil a Lignano Sabbiadoro e a San Siro a Milano, e sui palchi dei festival italiani con il “Locura Summer Tour 2025”.

Gli ospiti dell’attualità

Per commentare i fatti della settimana e non solo, Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca, nelle librerie dal 4 febbraio con “Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani”; la giornalista e conduttrice Marianna Aprile; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Michele Serra.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti, Diego Abatantuono e Simona Ventura. Ospiti Peppe Vessicchio; Marino Bartoletti, nelle librerie con la versione aggiornata dell’“Almanacco del Festival di Sanremo” e con il romanzo-favola “Il Festival degli Dei”, in cui celebra il 75° anniversario del Festival della Canzone Italiana; Nek, conduttore della nuova edizione di Dalla strada al palco; Alex Britti, coach della terza stagione del talent show Ora o mai più e Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.