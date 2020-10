Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 4 ottobre 2020:

Che Tempo Che Fa ospita nella seconda puntata scrittori di fama internazionale ed esponenti politici, ma soprattutto tanti artisti: il parterre di ospiti di domenica 4 ottobre 2020 spazia da Ken Follett a Nicola Zingaretti, ma accoglie anche diversi graditi ritorni sul piccolo schermo, come quelli di Vincenzo Mollica e Samuele Bersani.

Il ritorno su Rai 3, ” a casa” come ha detto Fabio Fazio nel salutare il pubblico tv al debutto della stagione 2020-2021, ha fatto bene al programma, che sembra aver ritrovato un po’ di quello spirito puntuto che il trasferimento su Rai 1 aveva sopito e che già col passaggio a Rai 2 sembrava riapparso. Certo, quattro ore di diretta restano insostenibili ed è un peccato che un programma che si era distinto ab origine per la brevità e la ‘scioltezza’ abbia finito per espandersi oltre ogni confine, fagocitando access e seconda serata.

Siamo solo all’inizio di questa lunga stagione e vediamo cosa ci aspetta in questa seconda puntata, che ritrova come sempre gli annunci di Filippa Lagerbåck, il monologo di Luciana Littizzetto, l’intervento di Enrico Brignano, lo spazio di Roberto Saviano e la partecipazione al tavolo di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz.

Che Tempo Che Fa, ospiti 4 ottobre 2020

Per la pagina politica, ospite il Presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Pagina Covid con il Prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University. Attualità con Giovanni Floris, autore di “L’alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere“, con il fisico Carlo Rovelli, autore del saggio sulla meccanica quantistica “Helgoland” e Antonio Di Bella, pronto ad aggiornare sui fatti della Casa Bianca, tra campagna elettorale per le Presidenziali e il contagio di Trump.

Molto ampia la pagina dedicata alle arti e allo spettacolo: il nome più roboanteè certo quello di Ken Follett, anche se al pubblico italiano farà più effetto il ritorno tv di Johnny Dorelli per un’intervista esclusiva in occasione dell’uscita dell’autobiografia “Che fantastica vita”.

Ma la serata vede anche un paio di ritorni importanti, come quello di Vincenzo Mollica, il “Presidente” ormai in pensione dal Tg1, e soprattutto di Samuele Bersani, che presenta in anteprima tv il suo nuovo singolo Harakiri, primo estratto dal nuovo album in studio Cinema Samuele. Ma la lista di ospiti vede anche il ritorno di Pierfrancesco Favino, nelle sale con “Padrenostro” per la regia di Claudio Noce, film con il quale ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore all’ultimo Festival del cinema di Venezia.

Nel segmento de Il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz ci saranno Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Silvio Orlando.