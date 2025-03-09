Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 9 marzo 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera, 9 marzo 2025

Giuseppe Conte

Fabio Fazio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con cui parlerà dell’attualità e politica non solo del nostro Paese, ma anche della situazione internazionale sotto gli occhi di tutti e delle possibili soluzioni.

Il Ct Spalletti

In studio anche il Ct della Nazionale italiana di Calcio Luciano Spalletti, alla vigilia delle sfide del 20 e 23 marzo con la Germania nei quarti di finale di Nations League; Spalletti è tra i pochi allenatori italiani ad aver superato le 1.000 panchine nella sua carriera, nel corso della quale nel 2023 ha realizzato un’impresa storica, portando il Napoli a vincere il terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo l’epopea di Diego Armando Maradona, oltre ad aver vinto anche due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati russi, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia ed è stato premiato con due Panchine d’oro, tre Oscar del calcio e come “miglior allenatore della Serie A” 2022/23.

Achille Lauro e Sabrina Ferilli

Per l’intrattenimento, invece, ospite Achille Lauro che, dopo il grande successo al Festival di Sanremo con “Incoscienti giovani”, brano attualmente n.1 nell’airplay radiofonico e nella top 5 FIMI, è attualmente impegnato con il nuovo tour nei palazzetti, mentre il 29 giugno e il 1° luglio sarà per la prima volta in concerto al Circo Massimo di Roma. Presente anche Sabrina Ferilli, nelle sale dal 13 marzo con “La città proibita”, per la regia di Gabriele Mainetti.

Gli ospiti dell’attualità

In studio anche Romano Prodi; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Cecilia Sala; gli editorialisti di La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini e Pupi Avati, regista del nuovo film “L’orto americano”.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti Gaia, live con la hit sanremese “Chiamo io chiami tu”, con il suo coreografo Carlos Diaz Gandia, diventato celebre grazie a un video virale; Frank Matano; Giobbe Covatta, in tournée con due spettacoli teatrali, “Scoop (Donna sapiens)” e “6° (Sei gradi)”; Rosanna Fratello; Cristiano Malgioglio; Malandrino e Veronica, in teatro con “Risate in bianco e nero” e Giucas Casella.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che Tempo Che Fa sul Nove

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.