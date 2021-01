Amadeus e Fiorello ospiti di Che Tempo Che Fa di domenica 24 gennaio 2021 per festeggiare con Fazio il compleanno di Vincenzo Mollica: un parterre d’onore per il decano dei giornalisti di spettacolo della Rai, andato in pensione al termine di Sanremo 2020 e ora pronto a soffiare su68 candeline il prossimo 27 gennaio. Un compleanno celebrato con un po’ d’anticipo (andando contro anche alla proverbiale scaramanzia di Fazio) per dare però spazio a uno dei giornalisti più amati dal pubblico e dai colleghi: per l’occasione tornano in campo anche Fiorello e Amadeus che già a Sanremo 2020 riservarono un momento del Festival per celebrarlo. Ci si augurava che, al netto del pensionamento, l’edizione 71 del Festival potesse godere ancora una volta della tradizione del ‘Balconcino Mollica’, consueto ponte tra il Tg1 e l’anteprima della serata: tra misure di sicurezza e pandemia è facile immaginare che il balconcino resterà chiuso, ma un collegamento da casa (o ancor meglio una versione puppit come in Viva RaiPlay) si può sperare.

La coppia Amadeus/Fiorello è attesa anche per parlare di Sanremo 2021, che naviga tra i marosi dei protocolli di sicurezza e la polemica sul pubblico di figuranti all’Ariston: chissà se le attese degli addetti ai lavori, più che del pubblico, saranno soddisfatte. A occhio rimarremo tutti a bocca asciutta.

Ma la serata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 gennaio 2021 è piena di ospiti: per la pagina Covid Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus, Marco Cavaleri, responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’EMA e Roberto Burioni, col suo consueto spazio.

In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio presente Walter Veltroni, autore del libro “Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz” con un contributo video esclusivo di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni diretti della Shoah. Ospiti anche Franco e Beppe Baresi, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Sigfrido Ranucci, Giovanna Botteri, Antonio Di Bella e il direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda. Nel segmento Il tavolo il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Stefano De Martino, Orietta Berti e i conduttori di Radio2 Social Club Luca Barbarossa e Andrea Perroni.