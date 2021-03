Continua la sfilata di ospiti internazionali di alto profilo a Che Tempo Che Fa: dopo Barack Obama (o Bill Gates, giusto per citarne un paio), arriva Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per un’intervista tra politica e, immaginiamo, Italia in virtù delle sue origini. Un argomento che nelle interviste di Fazio non manca mai. Ma la presenza – esclusiva, va detto – della Pelosi in un momento come quello attuale, con le relazioni piuttosto tese tra USA, Cina e Russia e con la nuova amministrazione alle prese con le prime iniziative economiche e politiche prese per contrastare la pandemia, può essere un interessante modo per dare uno sguardo globale alla condizione attuale.

La serata di Che Tempo Che Fa di domenica 21 marzo, però, vede come sempre un ricco parterre di ospiti: le ampie pagine ‘sanitario-politiche’ vedono la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del segretario generale della CGIL Maurizio Landini, del Responsabile della strategia per le minacce alla salute e i vaccini dell’EMA Marco Cavaleri, del direttore de La Stampa Massimo Giannini e ovviamente del professore Roberto Burioni, pronto a un nuovo appuntamento con la sua rubrica dedicata agli approfondimenti sulla situazione della pandemia da Coronavirus in Italia e in Europa. E la ripresa della campagna vaccinale con AstraZeneca sarà di certo tra i temi principali.

Il menu della serata, che come sempre ormai si apre intorno alle 20, include anche una leggenda dello sci alpino come Deborah Compagnoni, decisamente restia alle interviste tv, Sonia Bergamasco e come ospite musicale Willie Peyote, Premio della Critica Mia Martini al 71° Festival di Sanremo, che canta la sua Mai dire mai – La locura.

Non manca il monologo di Luciana Littezzetto, mentre al Tavolo questa sera si siedono come sempre il Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo, cui si aggiungono Orietta Berti, Claudio Lippi e Simona Ventura, prossima al debutto su Rai2 dal 1 marzo con Games of Games.