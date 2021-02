Perché Che Tempo Che Fa non va in onda domenica 28 febbraio

Che Tempo Che Fa non andrà in onda domenica 28 febbraio 2021: lo ha annunciato il conduttore Fabio Fazio a margine del monologo di Luciana Littizzetto, cui ha dato appuntamento tra un paio di settimane.

“Lucianina, noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”

ha detto Fazio en passant nel corso della puntata di domenica 21 febbraio. Ecco anche spiegato perché è stato anticipato il tradizionale collegamento con Sanremo per le ‘ultime’ dal Festival che in genere era programmato per le ore immediatamente antecedenti il debutto. Questa volta, invece, Amadeus e Fiorello sono stati accolti da Fazio e dalla Littizzetto a 10 giorni dal kick-off di quella che si annuncia come un’edizione decisamente difficile a causa della pandemia e anche per certe polemiche e certi atteggiamenti che non hanno certo contribuito a semplicare (e semplificarsi) la vita in un momento davvero straordinario per il mondo intero.

Al momento non è dato sapere cosa andrà in onda su Rai 3 domenica prossima al posto di Che Tempo Che Fa: al momento la programmazione prevede ancora il (lungo) talk di Fazio, che in quanto a lunghezza di prima serata ha di che gareggiare con Amadeus e la sua squadra. Al suo posto, infatti, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare deve attrezzare un access prime time, una prima serata e una seconda serata di domenica.

Noi ne approfittiamo per fare a Fazio i nostri migliori auguri per l’intervento e per una rapida ripresa.