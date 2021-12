A festeggiare Maria De Filippi per i suoi 60 anni, a parte un veloce saluto di Mara Venier all’interno di Domenica in, alla fine è stato solo l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha dedicato all’ideatrice di Amici, in onda fino a pochi minuti prima su Canale 5, un videomessaggio all’interno di Verissimo, trasmissione condotta, come si sa, dalla sua storica compagna, Silvia Toffanin (ok, la De Filippi non voleva il saluto nel suo programma, ma vedere la Toffanin che guarda il compagno su un megaschermo fare gli auguri in un video – e non a lei – è stato piuttosto cringe).

A Che tempo che fa Luciana Littizzetto aveva pensato a tutto, tranne che ad assicurarsi di avere il numero giusto per chiamare Maria De Filippi, e così il mazzo di rose bianche, che doveva essere un’imitazione del bouquet regalato da Fabio Fazio a Lady Gaga (e poi finito come si sa ai piedi dei fan della cantante), è rimasto nelle mani della Littizzetto, delusa dal non aver portato a termine la sua missione.

Questi fiori sono per te Mary. Tutti noi di Che tempo che fa ti facciamo tanti auguri. Altri sessanta di questi giorni. Ti vogliamo tanti bene Mary. Ciao!

“Comunque il mio era giusto” rivendica alla fine Littizzetto che resta beffata da uno dei tanti numeri in rubrica di Maria De Filippi, che a quanto pare cambia numero compulsivamente – Luciana Littizzetto ne ha salvati ben quattro riconducibili alla conduttrice di Canale 5.

Il colmo è stato però che alla telefonata di Luciana Littizzetto non è seguito il classico “il numero da lei chiamato è inesistente”, bensì il telefono ha squillato e dopo alcuni minuti qualcuno – siamo qui per scoprire chi – ha risposto, svelando però di non essere Maria De Filippi. Sarà stato uno scherzo o il numero era veramente sbagliato? Dagli auguri alla gag non riuscita, tutto in pochi minuti.

"Ha sbagliato numero!"@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF 😂 pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 5, 2021

Ps. Almeno a Fazio e Littizzetto dallo il numero Maria!