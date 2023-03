La questione delle famiglie omogenitoriali scuote anche Rai 3, mai come in questa domenica. Nel pomeriggio nel corso di Mezz’ora in più la conduttrice Lucia Annunziata si era lasciata andare ad un’imprecazione trattando proprio di questo argomento con la Ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Il siparietto è poi stato commentato da Luciana Littizzetto qualche ora dopo a Che Tempo Che Fa.

A riprendere l’argomento in realtà è stato il conduttore Fabio Fazio, nel finto invito alla comica nell’usare un linguaggio consono alla prima serata (“A Lucia Annunziata è sfuggita una parolaccia“), ma Littizzetto ha replicato:

“Eh, ma c’aveva pure la Roccella!”.

L’intervento si è rivelato uno dei più interessanti della stagione. Lucianina nella prima parte del suo monologo ha trattato il caso del manager Claudio Anastasio, che si era dimesso per aver inviato ai suoi dipendenti una lettera che ricalcava pari pari il discorso di Benito Mussolini nel rivendicare l’omicidio di Giacomo Matteotti, per molti storici episodio considerato il prodromo del fascismo.

Così Littizzetto ha proposto la finta lettera di dimissioni di Anastasio, giocando a riprendere alcune espressioni tipiche del Ventennio (“”Cari cittadini, colleghi di terra, di cielo, di mare Fratelli d’Italia, giovani italiane, giovani italiani, cari camerat… men. Cameramen Camerlenghi e camerieri tutti“).

Nella seconda parte del suo intervento, Lucianina ha invece parlato della questione delle famiglie omogenitoriali, leggendo una seconda lettera con protagonisti due bambini che metteva a raffronto una famiglia tradizionale con una costituita da due genitori dello stesso sesso.

Questo uno dei passaggi cruciali della lettera:

“Non puoi fermare l’amore, al massimo puoi fargli lo sgambetto, ma poi lui si alza in piedi e va avanti”.

Applausi in studio per la comica, con Fazio che ha commentato:

“Con tutto il rispetto per chi ci governa, cerchiamo di non costruire altro dolore”.

Maurizio Gasparri intanto su Twitter sembra non aver apprezzato:

“Patetica demagogia della #Littizzetto #CTCF propaganda per l’utero in affitto, lesione diritti donne, compravendita bambini #orroreRai”.

Il senatore di Forza Italia tuttavia ha contestato l’intervento di Littizzetto parlando di utero in affitto – tecnicamente si chiama gestazione per altri – e non entrando nel merito di bambini che già esistono.