Perché Filippa Lagerback è assente stasera 19 gennaio 2025 a Che tempo che fa

Nella puntata di oggi, domenica 19 gennaio 2025, i telespettatori di ‘Che tempo che fa‘ noteranno un’importante assenza, quella di Filippa Lagerback. La conduttrice svedese, nelle ultime ore, è stata raggiunta da un lutto che ha colpito tutta la sua famiglia. E’ scomparsa l’adorata mamma.

Filippa Lagerback assente stasera 19 gennaio 2025 a Che Tempo che fa. Perché?

Tutta la redazione del programma, condotto di Fabio Fazio, si è unita alla triste perdita di Filippa:

“Questa sera @filippala non è con noi: purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma. Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio.”

La Lagerback, negli scorsi giorni, intervistata da ‘La Stampa’, ha parlato, a lungo, anche della decennale esperienza televisiva accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (“Ho trascorso più weekend con Fabio che in famiglia, con lui e Luciana siamo cari amici pur vivendo in città diverse”):

“È sempre stato gentilissimo, mi ha accolto da subito e fatta sentire a mio agio. C’è tanto da imparare, non solo dalla sua preparazione, ma anche dalla sua ironia la gente non lo sa perché in tv ho un ruolo più istituzionale, ma quando mi prendono in giro sono la prima a riderne”.

Un ruolo, quello a ‘Che tempo che fa’, che non le è mai stato stretto:

“Non tutti aspirano a condurre Sanremo. Io sono felice di fare quello che faccio, non mi sono mai sentita la donna “di serie b” del programma. Nessuno mi ha mai detto come dovessi essere o pormi. Quando agli inizi mi consigliavano look che non mi appartenevano, tipo minigonne e tacchi alti, ho risposto chiaro: o vengo in pantaloni e tacchi bassi, o non vengo”

Quando torna Filippa Lagerback a Che tempo che fa

Filippa Lagerback tornerà nuovamente tra il pubblico della trasmissione della domenica di Nove già a partire dalla prossima settimana. A lei, come sempre, spetterà il compito di introdurre gli ospiti di puntata.